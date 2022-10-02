Deputado federal Helder Salomão (PT) Crédito: Luis Macedo/Câmara dos Deputados



O deputado federal Helder Salomão (PT) foi o mais votado do Espírito Santo para ocupar uma das dez cadeiras na Câmara Federal neste domingo (2). O candidato foi escolhido por 120.337 eleitores. Dessa forma, em 2023 ele inicia o terceiro mandato na Câmara dos Deputados.

Helder é professor de filosofia, tem 58 anos e é deputado federal desde 2015. Já foi vereador e, por dois mandatos, prefeito de Cariacica. Também ocupou o cargo de secretário de Educação no município. No governo do Estado, esteve à frente da pasta de Assistência Social e Direitos Humanos. Atualmente, é vice-líder do PT na Câmara Federal.

Your browser does not support the audio element. Helder Salomão é o deputado federal mais votado no ES

O segundo mais votado foi Gilvan o Federal da Direita (PL), que se elegeu em 2018 como vereador de Vitória com o nome Gilvan da Federal. Nesta eleição, ele recebeu 87.994 votos.