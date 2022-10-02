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Eleições 2022

Helder Salomão é o deputado federal mais votado no ES

O deputado federal Helder Salomão (PT) recebeu 120.337 votos, e vai iniciar  seu terceiro mandato na Câmara

Publicado em 02 de Outubro de 2022 às 20:53

Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

02 out 2022 às 20:53
Deputado federal Helder Salomão (PT)
Deputado federal Helder Salomão (PT) Crédito: Luis Macedo/Câmara dos Deputados
O deputado federal Helder Salomão (PT) foi o mais votado do Espírito Santo para ocupar uma das dez cadeiras na Câmara Federal neste domingo (2). O candidato foi escolhido por 120.337 eleitores. Dessa forma, em 2023 ele inicia o terceiro mandato na Câmara dos Deputados.
Helder é professor de filosofia, tem 58 anos e é deputado federal desde 2015. Já foi vereador e, por dois mandatos, prefeito de Cariacica. Também ocupou o cargo de secretário de Educação no município. No governo do Estado, esteve à frente da pasta de Assistência Social e Direitos Humanos. Atualmente, é vice-líder do PT na Câmara Federal.
Helder Salomão é o deputado federal mais votado no ES
O segundo mais votado foi Gilvan o Federal da Direita (PL), que se elegeu em 2018 como vereador de Vitória com o nome Gilvan da Federal.  Nesta eleição, ele recebeu 87.994 votos.
Em 2018, o deputado federal mais votado no Estado tinha sido Amaro Neto (Republicanos), que recebeu 181.813 votos, seguido por Felipe Rigoni (União Brasil), com 83.830 votos.  Ambos registraram queda expressiva na votação neste ano. Amaro recebeu 52.375 votos, mas ainda assim se elegeu, o que não aconteceu com  Rigoni, que recebeu 63.362 votos.

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