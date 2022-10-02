Homem é detido pelo crime de boca de urna em Linhares

Um homem suspeito de fazer boca de urna foi detido na manhã deste domingo (2) no bairro Movelar, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O indivíduo carregava 97 imagens de um candidato a deputado estadual e distribuía para eleitores. A ação aconteceu nas proximidades da escola Maria Souza Matias. Ele assinou um termo circunstanciado e teve o material recolhido.

Em Linhares, no Norte do ES, ao menos uma pessoa foi detida por boca de urna Crédito: Isaac Ribeiro

Além desta ocorrência, o município teve também o registro de 16 urnas que apresentaram problemas técnicos e precisaram ser substituídas, de acordo com o cartório eleitoral. A promotora de Justiça em Linhares, Renata Beatriz Nemer, explicou que, no mais, as eleições foram tranquilas e dentro da normalidade.

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