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Norte do ES

Homem é detido pelo crime de boca de urna em Linhares

O homem estava com imagens de um candidato a deputado estadual e distribuía para eleitores nas áreas de votação neste domingo (02)

Publicado em 02 de Outubro de 2022 às 19:31

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

02 out 2022 às 19:31
Um homem suspeito de fazer boca de urna foi detido na manhã deste domingo (2) no bairro Movelar, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O indivíduo carregava 97 imagens de um candidato a deputado estadual e distribuía para eleitores. A ação aconteceu nas proximidades da escola Maria Souza Matias. Ele assinou um termo circunstanciado e teve o material recolhido.
Ela tem dificuldade para falar e andar, mas mesmo assim pediu ajuda ao filho para comparecer à seção eleitoral onde vota. O filho dela, Roberto Gomes, disse que a mãe sempre gostou de votar e que o comportamento dela também o incentiva o fazer mesmo.
Em Linhares, no Norte do ES, ao menos uma pessoa foi detida por boca de urna Crédito: Isaac Ribeiro
Além desta ocorrência, o município teve também o registro de 16 urnas que apresentaram problemas técnicos e precisaram ser substituídas, de acordo com o cartório eleitoral. A promotora de Justiça em Linhares, Renata Beatriz Nemer, explicou que, no mais, as eleições foram tranquilas e dentro da normalidade.
Homem é detido pelo crime de boca de urna em Linhares
“A gente teve urnas que precisaram ser substituídas por defeito. Houve também uma ocorrência de um cidadão que estava na esquina de uma escola, em um local de votação, fazendo boca de urna. Foi feito um termo circunstanciado e ele vai responder pelo crime. No mais, as eleições correram com tranquilidade, dentro da normalidade”, relatou a promotora.

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