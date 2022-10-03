Confira o perfil dos 10 deputados federais eleitos no Espírito Santo

Os moradores do Espírito Santo escolheram neste domingo (2) os 10 representantes na Câmara Federal para os próximos quatro anos. Dos 10 deputados que estão no cargo até o final do ano, cinco vão continuar em Brasília. Um deles, Helder Salomão (PT) foi o mais votado com 120.337 votos.
Também ficam na Câmara Evair de Melo (PP), Da Vitória (PP), Amaro Neto (Republicanos) e Paulo Foletto (PSB).
Entre os novatos, o mais votado foi o vereador de Vitória Gilvan da Federal, que nesta eleição concorreu como Gilvan o Federal da Direita. Também conquistaram vaga o ex-prefeito de Viana, Gilson Daniel (Podemos), o vice-prefeito de Vila Velha, Dr. Victor (Podemos), Jack Rocha (PT) e o ex-secretário de Governo de Cariacica Messias Donato (Republicanos).
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