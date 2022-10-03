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Eleições 2022

Confira o perfil dos 10 deputados federais eleitos no Espírito Santo

Para os próximos quatro anos, a renovação será de metade das cadeiras na Câmara Federal. Mais votado foi o deputado reeleito Helder Salomão, com 120 mil votos

Publicado em 02 de Outubro de 2022 às 21:57

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

02 out 2022 às 21:57
A cÃºpula menor, voltada para baixo, abriga o PlenÃ¡rio do Senado Federal. A cÃºpula maior, voltada para cima, abriga o PlenÃ¡rio da CÃ¢mara dos Deputados.
A cúpula menor, voltada para baixo, abriga o plenário do Senado Federal. A cúpula maior, voltada para cima, abriga o plenário da Câmara dos Deputados. Crédito: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil
Os moradores do Espírito Santo escolheram neste domingo (2) os 10 representantes na Câmara Federal para os próximos quatro anos. Dos 10 deputados que estão no cargo até o final do ano, cinco vão continuar em Brasília. Um deles, Helder Salomão (PT) foi o mais votado com 120.337 votos.
Também ficam na Câmara Evair de Melo (PP), Da Vitória (PP), Amaro Neto (Republicanos) e Paulo Foletto (PSB).
Entre os novatos, o mais votado foi o vereador de Vitória Gilvan da Federal, que nesta eleição concorreu como Gilvan o Federal da Direita. Também conquistaram vaga o ex-prefeito de Viana, Gilson Daniel (Podemos), o vice-prefeito de Vila Velha, Dr. Victor (Podemos), Jack Rocha (PT) e o ex-secretário de Governo de Cariacica Messias Donato (Republicanos).
CONFIRA ABAIXO O PERFIL DE TODOS OS DEPUTADOS FEDERAIS ELEITOS NO ES

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