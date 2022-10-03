Confira o perfil dos 10 deputados federais eleitos no Espírito Santo

A cúpula menor, voltada para baixo, abriga o plenário do Senado Federal. A cúpula maior, voltada para cima, abriga o plenário da Câmara dos Deputados.

Entre os novatos, o mais votado foi o vereador de Vitória Gilvan da Federal, que nesta eleição concorreu como Gilvan o Federal da Direita. Também conquistaram vaga o ex-prefeito de Viana, Gilson Daniel (Podemos), o vice-prefeito de Vila Velha, Dr. Victor (Podemos), Jack Rocha (PT) e o ex-secretário de Governo de Cariacica Messias Donato (Republicanos).