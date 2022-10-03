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Eleições 2022

Bolsonaro venceu Lula em 56 cidades do Espírito Santo

Melhor desempenho do atual presidente foi no município de Castelo, onde Bolsonaro teve 66, 23% dos votos

Publicado em 02 de Outubro de 2022 às 22:57

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

02 out 2022 às 22:57
Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante debate a presidente na TV Globo
Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva Crédito: Reprodução de TV e Ricardo Stuckert / PT
O presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), venceu em 56 dos 78 municípios do Espírito Santo. No pleito que o elegeu em segundo turno em 2018, ele teve mais votos em 64 cidades. 
Em todo o Espírito Santo, Bolsonaro teve 52,23% da preferência do eleitorado, chegando da 1.160.030 votos.  Na Região Metropolitana, o atual chefe do Poder Executivo só não conseguiu maioria dos votos em Fundão. Guarapari deu ao candidato à reeleição o maior número de votos (59,69%) no Estado, seguido por Vila Velha (54,83%) e Cariacica (50,14%). Em Vitória, 48,18% dos eleitores votaram no atual presidente.
Os melhores desempenhos do capitão reformado do Exército foram registrados em Castelo (66,23%), Santa Maria de Jetibá (64,16%) e Ibatiba (63,89%).
 A votação de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), portanto, foi maior em apenas 22 municípios. Ao todo, foram  897.348 votos, ou seja, 40,40% dos votos válidos. A votação no ex-presidente ficou concentrada em três municípios do Sul, 18 no Norte e Noroeste capixaba, além de Fundão, na região metropolitana.

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