Bolsonaro venceu Lula em 56 cidades do Espírito Santo

O presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), venceu em 56 dos 78 municípios do Espírito Santo. No pleito que o elegeu em segundo turno em 2018, ele teve mais votos em 64 cidades.
Em todo o Espírito Santo, Bolsonaro teve 52,23% da preferência do eleitorado, chegando da 1.160.030 votos. Na Região Metropolitana, o atual chefe do Poder Executivo só não conseguiu maioria dos votos em Fundão. Guarapari deu ao candidato à reeleição o maior número de votos (59,69%) no Estado, seguido por Vila Velha (54,83%) e Cariacica (50,14%). Em Vitória, 48,18% dos eleitores votaram no atual presidente.
Os melhores desempenhos do capitão reformado do Exército foram registrados em Castelo (66,23%), Santa Maria de Jetibá (64,16%) e Ibatiba (63,89%).
A votação de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), portanto, foi maior em apenas 22 municípios. Ao todo, foram 897.348 votos, ou seja, 40,40% dos votos válidos. A votação no ex-presidente ficou concentrada em três municípios do Sul, 18 no Norte e Noroeste capixaba, além de Fundão, na região metropolitana.