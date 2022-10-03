Bolsonaro venceu Lula em 56 cidades do Espírito Santo

Em todo o Espírito Santo, Bolsonaro teve 52,23% da preferência do eleitorado, chegando da 1.160.030 votos. Na Região Metropolitana, o atual chefe do Poder Executivo só não conseguiu maioria dos votos em Fundão. Guarapari deu ao candidato à reeleição o maior número de votos (59,69%) no Estado, seguido por Vila Velha (54,83%) e Cariacica (50,14%). Em Vitória, 48,18% dos eleitores votaram no atual presidente.