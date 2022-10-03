Camila Valadão entra para a história como a deputada estadual mais votada do ES

Camila Valadão Crédito: Suellen Suzano

Eleita com 52.221 votos, a vereadora de Vitória Camila Valadão (PSOL) é a quarta mais votada para deputada estadual e entra para a história como a mulher com mais votos da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales). A decisão saiu na noite deste domingo (2), no primeiro turno das eleições 2022.

Camila ultrapassa Sueli Vidigal (PDT), que, desde 2002, ocupava o lugar como a mulher mais votada para deputada estadual, com 36.500 votos. “Para nós, o resultado histórico representa muito para as mulheres negras, que sempre tiveram esse espaço político institucionalizado negado”, afirma a mais nova deputada estadual do Espírito Santo.

"Uma candidatura que não tem apadrinhado político, que não está vinculada aos interesses econômicos, para nós, é fundamental. É uma lição, é um questionamento de que, é sim, possível fazer política de uma outra maneira." Camila Valadão - Deputada estadual eleita

A vitória também marca a estreia da legenda política PSOL em uma eleição para a Assembleia.

CINCO VEZES CANDIDATA

Assistente social e doutora em Política Social, Camila Valadão tem 37 anos. Este ano, disputou a quinta eleição, sendo que seu primeiro pleito foi em 2014, quando foi a única mulher que se candidatou ao Palácio Anchieta. Naquele ano, foi derrotada por Paulo Hartung no primeiro turno.

Dois anos depois, candidatou-se à Câmara Municipal de Vitória. Camila foi a quinta mais bem votada, no entanto, a chapa dela não alcançou o coeficiente eleitoral. O mesmo aconteceu na eleição de 2018, desta vez, para a Ales.

Em 2020, foi eleita para o cargo de vereadora da Capital, com 5.625 votos, e foi a segunda mais votada, tornando-se a primeira mulher negra eleita em Vitória.

“A nossa vitória agora para o legislativo estadual é também uma resposta política às violências, às perseguições, aos boicotes que nós sofremos no âmbito da Câmara de Vitória. Mesmo diante de tudo que nós sofremos, nós conseguimos fazer um mandato que dialogasse com os anseios da população, um mandato que não se submeteu às violências e foi marcado, ao contrário, pelas respostas à elas”, avalia Camila.

Com quase dois anos de mandato, quem assumirá seu lugar na Câmara é o suplente dela, advogado André Moreira.