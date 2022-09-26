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Eleições 2022

Quanto custa cada deputado estadual do ES? Veja salário e benefícios

Os 30 eleitos para a Assembleia Legislativa têm direito a uma série de direitos que vão além do salário acima de R$ 25 mil
Ednalva Andrade

Ednalva Andrade

Publicado em 

26 set 2022 às 13:45

Publicado em 26 de Setembro de 2022 às 13:45

Não é à toa que mais de 500 candidatos estão concorrendo às 30 vagas da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales). Muitas lideranças municipais, vereadores e até mesmo ex-prefeitos e ex-secretários estaduais entram na disputa por uma vaga de olho nas vantagens que o cargo proporciona.
Os benefícios vão muito além do salário de R$ 25.322,25, incluem também carro e celular à disposição, poder nomear até 19 assessores e ter acesso a uma cota de gabinete de R$ 3 mil mensais para bancar de combustível a postagens.
Todas essas benesses acessíveis aos deputados estaduais fazem com que eles custem, em média, R$ 99.582,07 por mês aos cofres públicos, ou R$ 4.779.939,72 durante quatro anos de mandato.

VEJA SALÁRIO E BENEFÍCIOS DOS DEPUTADOS ESTADUAIS NO ES

Nesse valor estão incluídos apenas a remuneração mensal, a cota de gabinete e o gasto com assessores, pois os veículos oficiais são alugados pela administração da Assembleia Legislativa e o combustível usado pelo parlamentar é descontado da cota de gabinete, assim como as despesas de telefonia. A cota ainda pode ser usada para bancar passagens aéreas, diárias e material de expediente.
Em relação à despesa com assessores, a reportagem de A Gazeta fez uma média, utilizando como referência a folha de pagamento de dezembro de 2021, quando a soma total dos salários de assessores de gabinete dos 30 deputados foi de R$ 2.074.489,23. O valor foi dividido por 30 deputados, resultando num gasto médio por deputado de R$ 69.149,64 com assessores por mês.
O cálculo do gasto com assessores foi feito dessa forma porque não há um valor fixo em dinheiro, mas apenas um teto de 19 servidores comissionados de gabinete, em sete diferentes cargos de livre nomeação e exoneração. Os salários variam entre R$ 1.504,73 e R$ 10.636,29. Cada cargo tem pontos atribuídos e o total não pode passar de 100 pontos. É permitido apenas um supervisor de gabinete, cujo salário é o mais alto e equivale a 14,08 pontos.
O deputado pode optar por nomear um número de assessores inferior ao limite de 19, como ocorre no atual mandato, ou mesmo abrir mão do veículo oficial. As informações ficam disponíveis no Portal da Transparência da Assembleia Legislativa e podem ser consultadas por qualquer cidadão.

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