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Eleições 2022

O que pensam os candidatos ao Senado pelo ES

A pedido de A Gazeta, os nove nomes que concorrem ao cargo de senador apresentam bandeiras e projetos que pretendem defender no Congresso Nacional, caso sejam eleitos
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

26 set 2022 às 09:00

Publicado em 26 de Setembro de 2022 às 09:00

Na reta final da campanha, a disputa para o Senado Federal segue com a maioria dos eleitores indecisos sobre o candidato em quem vão votar no Espírito Santo. Na mais recente pesquisa Ipec, divulgada na última quinta-feira (22), 57% dos entrevistados na consulta espontânea não sabiam apontar um nome e fazer a sua escolha. Por isso, conhecer as propostas dos candidatos pode ajudar o eleitor a tomar a melhor decisão. 
Nesse processo, A Gazeta dá a sua contribuição ao abrir espaço para os nove candidatos ao Senado apresentarem os projetos prioritários de seus mandatos, caso sejam eleitos. Assim como foi feito na série de reportagens com os concorrentes ao governo do Estado, que mostraram suas propostas para os principais desafios do Espírito Santo, a ideia é ajudar o eleitor capixaba a escolher seus representantes nas Eleições 2022
É importante ressaltar que senador é um cargo do Legislativo que tem entre suas atribuições, entre outras, a elaboração de leis que afetam diretamente a vida do cidadão. E, diferentemente de todas as outras funções em disputa, tem um mandato de oito anos. Confira as respostas dos candidatos a seguir: 

CONFIRA REPORTAGENS DA SÉRIE 'O QUE PENSAM OS CANDIDATOS AO GOVERNO DO ES':

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Ipec: governo Casagrande é bom ou ótimo para 54% e ruim ou péssimo para 14%

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Ipec: Bolsonaro tem 39% no ES; Lula cai, mas mantém empate técnico

Veja as propostas dos candidatos à Presidência da República

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