O que pensam os candidatos ao Senado pelo ES

Na reta final da campanha, a disputa para o Senado Federal segue com a maioria dos eleitores indecisos sobre o candidato em quem vão votar no Espírito Santo. Na mais recente pesquisa Ipec, divulgada na última quinta-feira (22), 57% dos entrevistados na consulta espontânea não sabiam apontar um nome e fazer a sua escolha. Por isso, conhecer as propostas dos candidatos pode ajudar o eleitor a tomar a melhor decisão.
Nesse processo, A Gazeta dá a sua contribuição ao abrir espaço para os nove candidatos ao Senado apresentarem os projetos prioritários de seus mandatos, caso sejam eleitos. Assim como foi feito na série de reportagens com os concorrentes ao governo do Estado, que mostraram suas propostas para os principais desafios do Espírito Santo, a ideia é ajudar o eleitor capixaba a escolher seus representantes nas Eleições 2022.
É importante ressaltar que senador é um cargo do Legislativo que tem entre suas atribuições, entre outras, a elaboração de leis que afetam diretamente a vida do cidadão. E, diferentemente de todas as outras funções em disputa, tem um mandato de oito anos. Confira as respostas dos candidatos a seguir: