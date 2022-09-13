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Eleições 2022

O que pensam os candidatos ao governo do ES sobre a guerra de facções

Nomes que disputam o Palácio Anchieta apontam o que pretendem fazer para combater ação de grupos criminosos organizados na série de A Gazeta, que segue até sexta (16)
Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

13 set 2022 às 09:11

Publicado em 13 de Setembro de 2022 às 09:11

A disputa entre facções que comandam o tráfico de drogas no Espírito Santo deixa mortos e feridos, além de promover o medo entre os moradores do Estado. São tiroteios que duram toda a madrugada, ataques contra rivais e toques de recolher promovidos por bandidos que buscam expandir seus territórios, principalmente nos bairros mais pobres da Grande Vitória.
O problema, contudo, já invadiu o interior com a presença confirmada dos mesmo grupos criminosos também em cidades menores. Além disso, embora muitas das lideranças de facções estejam presas, já há investigações que apontam que eles seguem comandando mesmo de dentro das cadeias capixabas.
Nesta série produzida por A Gazeta, os candidatos a governador do Espírito Santo foram convidados a apresentar propostas para 10 áreas sensíveis do Estado, entre as quais a violência promovida pelas facções. Confira as respostas para esse tema:

CONFIRA OUTRAS REPORTAGENS DA SÉRIE

Entenda a série de reportagens

A série O que os candidatos ao governo do ES pensam sobre… apresenta, como o nome sugere, as propostas de todos os concorrentes ao comando do Palácio Anchieta para dez desafios do Estado nas mais diversas áreas, como saúde, educação, transporte e segurança pública. O especial, que será publicado de segunda a sexta-feira, entre os dias 5 e 16 de setembro, tem o objetivo de ajudar os eleitores capixabas na hora do voto.

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