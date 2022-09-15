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Eleições 2022

O que pensam os candidatos ao governo do ES sobre fila de cirurgias eletivas

Pacientes aguardam em média 90 dias por procedimentos no Estado. Desafio da área de Saúde é tema da série de reportagens de A Gazeta com propostas dos nomes que disputam o Palácio Anchieta
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

15 set 2022 às 11:07

Publicado em 15 de Setembro de 2022 às 11:07

Ainda que não seja uma emergência médica, algo com gravidade, ficar à espera de cirurgia é um drama para muitas famílias no Espírito Santo. São problemas de saúde que, se tratados com celeridade, garantiriam mais qualidade de vida.
O grande volume de solicitações no Estado por cirurgia eletiva (sem urgência) é na área oftalmológica, mas há também muitas indicações na ortopedia, ginecologia, entre outras especialidades. 
Segundo a Sesa, não existe uma demanda reprimida no Espírito Santo, mas sim um giro de pessoas que precisam realizar procedimentos eletivos. A secretaria argumenta que a fila nunca se encerra porque, à medida que um grupo de pacientes é atendido, outros ingressam no sistema para aguardar a sua operação. 
Em média, o tempo de espera no Estado é de 90 dias, a partir do momento em que é feita a indicação da cirurgia, isto é, o paciente já passou pela atenção primária (unidades de saúde do município), foi encaminhado para um especialista e avaliado e teve a primeira consulta pré-operatória.
As cirurgias eletivas são tema da nona reportagem da série O que pensam os candidatos ao governo do ES sobre..., com propostas para os principais desafios do Espírito Santo, elencados pela reportagem. O objetivo é ajudar o eleitor capixaba a escolher seus representantes nas Eleições 2022. Confira as respostas a seguir: 

CONFIRA OUTRAS REPORTAGENS DA SÉRIE:

Entenda a série de reportagens

A série O que os candidatos ao governo do ES pensam sobre… apresenta, como o nome sugere, as propostas de todos os concorrentes ao comando do Palácio Anchieta para dez desafios do Estado nas mais diversas áreas, como saúde, educação, transporte e segurança pública. O especial, que será publicado de segunda a sexta-feira, entre os dias 5 e 16 de setembro, tem o objetivo de ajudar os eleitores capixabas na hora do voto.

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