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Eleições 2022

O que pensam os candidatos ao governo do ES sobre lotação no Transcol

Em série que estreia nesta segunda (5), A Gazeta pediu aos sete nomes que disputam o Palácio Anchieta para propor soluções para o transporte público. Veja respostas
Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

05 set 2022 às 07:43

Publicado em 05 de Setembro de 2022 às 07:43

Promover um transporte público de qualidade com preço acessível à população é um desafio em todas as grandes cidades do país. No Espírito Santo, as principais críticas dos usuários são relativas à superlotação. Não é raro, principalmente em períodos de pico na Grande Vitória, ver coletivos passando abarrotados pelas ruas. 
Além disso, passageiros do Sistema Transcol afirmam que, desde a pandemia, quando o número de ônibus circulando foi reduzido para evitar a propagação da Covid-19, a frota não voltou plenamente ao que era.
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Outro ponto de atenção diz respeito à questão financeira. A cada ano, ao chegar a data-base de reajuste das tarifas, cresce também o subsídio que o governo estadual precisa fornecer ao sistema. Pesa para o bolso do usuário e também para o orçamento público. Em 2021, o governo teve que desembolsar R$ 173,6 milhões para financiar o transporte público metropolitano. 
O tema abre a série O que pensam os candidatos ao governo do ES sobre..., com propostas para os principais desafios do Espírito Santo, elencados pela reportagem. O objetivo é ajudar o eleitor capixaba a escolher seus representantes nas Eleições 2022. Confira as respostas a seguir:

CONFIRA OUTRAS REPORTAGENS DA SÉRIE

Entenda a série de reportagens

A série O que os candidatos ao governo do ES pensam sobre… apresenta, como o nome sugere, as propostas de todos os nomes que disputam o comando do Palácio Anchieta para dez desafios do Estado nas mais diversas áreas, como saúde, educação, transporte e segurança pública. O especial, que será publicado de segunda a sexta-feira, entre os dias 5 e 16 de setembro, tem o objetivo de ajudar os eleitores capixabas na hora do voto.

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