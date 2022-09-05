O que pensam os candidatos ao governo do ES sobre lotação no Transcol

Promover um transporte público de qualidade com preço acessível à população é um desafio em todas as grandes cidades do país. No Espírito Santo, as principais críticas dos usuários são relativas à superlotação. Não é raro, principalmente em períodos de pico na Grande Vitória, ver coletivos passando abarrotados pelas ruas.

Além disso, passageiros do Sistema Transcol afirmam que, desde a pandemia, quando o número de ônibus circulando foi reduzido para evitar a propagação da Covid-19, a frota não voltou plenamente ao que era.

Outro ponto de atenção diz respeito à questão financeira. A cada ano, ao chegar a data-base de reajuste das tarifas, cresce também o subsídio que o governo estadual precisa fornecer ao sistema. Pesa para o bolso do usuário e também para o orçamento público. Em 2021, o governo teve que desembolsar R$ 173,6 milhões para financiar o transporte público metropolitano.

O tema abre a série O que pensam os candidatos ao governo do ES sobre..., com propostas para os principais desafios do Espírito Santo, elencados pela reportagem. O objetivo é ajudar o eleitor capixaba a escolher seus representantes nas Eleições 2022. Confira as respostas a seguir:

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