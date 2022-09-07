O que pensam os candidatos ao governo do ES sobre o rombo do ICMS

A redução da alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de combustíveis, energia elétrica e serviços de telecomunicações para 17% passou a valer em 1º de julho deste ano no Espírito Santo. Com ela, muitos consumidores comemoraram uma queda dos preços nos postos de combustíveis
, principalmente. Por outro lado, o Estado contabilizou perdas na receita estimadas em R$ 1,1 bilhão para 2022 e em mais de R$ 2,2 bilhões para o próximo ano, incluindo os valores a serem repassados aos municípios
.
Para este ano, o governo do Estado afirmou que as perdas foram absorvidas por aumento da receita, que superou a previsão orçamentária. Porém, para 2023 será um desafio para o novo governador do Estado encontrar uma forma de compensar o impacto da redução do ICMS
para esses produtos e serviços nas finanças estaduais.
A redução da alíquota do ICMS
no Espírito Santo foi anunciada no Estado em decorrência de uma lei aprovada pelo Congresso Nacional que estabeleceu um teto para o imposto de combustíveis, energia elétrica e telecomunicações. A lei aprovada previa um dispositivo que buscava garantir a recomposição de verbas para saúde e educação em caso de prejuízo a essas áreas, o qual acabou vetado
pelo presidente Jair Bolsonaro (PL). Todavia, o Congresso restabeleceu compensação por perdas do ICMS
aos Estados de maneira geral, com a derrubada de alguns vetos.
Na série produzida por A Gazeta, os candidatos a governador do Espírito Santo foram convidados a apresentar propostas para 10 áreas sensíveis do Estado, entre as quais o rombo do ICMS. Confira as respostas para esse tema: