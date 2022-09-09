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Eleições 2022

O que pensam os candidatos ao governo do ES sobre abandono escolar

Redução do índice de alunos que deixam a escola é tema da quinta reportagem da série de A Gazeta que apresenta propostas dos nomes que disputam o Palácio Anchieta para desafios do Estado
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

09 set 2022 às 08:11

Publicado em 09 de Setembro de 2022 às 08:11

Apesar de o Espírito Santo ter a segunda maior nota do ensino médio do país no Ideb — indicador criado para medir a qualidade do ensino nas escolas públicas —, o Estado ainda está abaixo da média nacional de atendimento de jovens de 15 a 17 anos. A taxa de atendimento escolar no Estado é de 91% enquanto no Brasil está em 92,2%.
Além disso, entre todos os jovens de 19 anos no Estado, apenas 64% concluíram o Ensino Médio — 10º maior índice entre os estados brasileiros. Os dados são de um levantamento feito pelo Instituto Todos pela Educação e apontam desafios enfrentados pela educação no Espírito Santo que foram agravados pela pandemia.
Segundo dados do Censo da Educação Básica, enviados pela Secretaria de Estado da Educação (Sedu), a taxa de abandono na terceira série do ensino médio na rede estadual passou de 2,3% em 2019 para 2,5% em 2020 e 2021.
O aumento do abandono escolar é tema da quinta reportagem da série O que pensam os candidatos ao governo do ES sobre..., com propostas para os principais desafios do Espírito Santo, elencados pela reportagem. O objetivo é ajudar o eleitor capixaba a escolher seus representantes nas Eleições 2022. Confira as respostas a seguir:

CONFIRA OUTRAS REPORTAGENS DA SÉRIE

Entenda a série de reportagens

A série O que os candidatos ao governo do ES pensam sobre… apresenta, como o nome sugere, as propostas de todos os nomes que disputam o comando do Palácio Anchieta para dez desafios do Estado nas mais diversas áreas, como saúde, educação, transporte e segurança pública. O especial, que será publicado de segunda a sexta-feira, entre os dias 5 e 16 de setembro, tem o objetivo de ajudar os eleitores capixabas na hora do voto.

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