Espírito Santo pocou na última avaliação da educação, o Ideb

Na avaliação da 3ª série do ensino médio da rede privada e pública, o ES ficou em segundo lugar no país Crédito: shutterstock

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) é um indicador nacional que permite o monitoramento da qualidade da educação.

Ele é calculado, a cada dois anos, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) com base nas variáveis da taxa de rendimento escolar (aprovação) e as médias de desempenho nos exames de aprendizado. Os dados de aprovação são obtidos por meio do Censo Escolar e as informações sobre o desempenho utilizadas são as da Prova Brasil, para instituições de ensino e municípios, e do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), para as Unidades da Federação (UFs) e país.

Recentemente, o Inep divulgou os índices de 2019. Ao focar o Ideb para a 3ª série do ensino médio da rede privada e pública, constatamos que o Espírito Santo e Goiás alcançaram 4,8 pontos, os melhores resultados entre as UFs. Contudo, o ES não alcançou a sua meta de 5,3, ficando meio ponto abaixo desse patamar.

No Ideb do ensino médio (3ª série) da rede privada, o Espírito Santo apresentou o terceiro melhor índice (6,3), ficando atrás de Minas Gerais e Paraná, ambos com 6,4 pontos. O indicador da rede privada capixaba ficou 0,6 ponto abaixo da meta de 6,9. Isso influenciou o distanciamento da meta apurada para o Ideb geral, que considera a rede privada e pública. De toda forma, a rede privada do ES conseguiu avançar de 6,1 em 2017 para o resultado observado em 2019.

Na perspectiva do ensino médio da rede pública estadual, o ES registrou o segundo melhor índice (4,6), sendo superado somente por Goiás (4,7). O Ideb do ensino médio público do Espírito Santo se aproximou muito da meta de 4,7, uma diferença de 0,1. Insta salientar que em 2017 o Ideb do ES nesse recorte de rede foi de 4,1, enquanto a meta era de 4,4.

Nos últimos dez anos, a educação capixaba vem apresentando avanços significativos. Em toda a série histórica do Ideb da 3ª série do ensino médio da rede estadual, 2019 foi o ano que evidenciou o melhor resultado. Na comparação com 2017, crescemos meio ponto. Esse é um indicativo que a educação do ES está em desenvolvimento contínuo e gradual.

Vale lembrar que os efeitos da pandemia da Covid-19 vão dificultar a educação capixaba alcançar seus objetivos . Entretanto, com a intensificação de ações, como o cumprimento das metas do Plano Estadual de Educação, a valorização dos docentes, ampliação do ensino em tempo integral, diminuição das desigualdades da rede, melhoria da infraestrutura escolar, dentre outras estratégias implementadas pela Secretaria de Educação (Sedu), bem como a nobre atuação de gestores, professores e estudantes, temos condições de superar a meta estabelecida para 2021, que é de 4,9.