Alunos que abandoram a escola durante a pandemia vão ser procurados para voltar a estudar Crédito: @jcomp/Freepik

Your browser does not support the audio element. Governo vai atrás de alunos que saíram da escola no ES, diz secretário

Isso porque, além da proficiência dos estudantes em Língua Portuguesa e Matemática, outro elemento do Ideb é o fluxo, ou seja, a taxa de aprovação, que desconta reprovação e evasão escolar, na etapa de ensino avaliada. A prova é aplicada a cada biênio, para turmas do 4º e 9º anos do ensino fundamental e da 3ª série do médio, e a próxima avaliação será feita em 2021.

"Devemos ter em mente que o Ideb não vai, necessariamente, cair, mas é a tendência. Ninguém se engane porque duas principais consequências da pandemia para a educação são os prejuízos para a aprendizagem e a evasão, ou seja, dois componentes do Ideb. Então, a tendência é que haja queda, com prejuízo para as redes pública e privada, mas especialmente para a educação pública", avaliou o secretário estadual da Educação, Vitor de Angelo, em coletiva na tarde desta terça-feira.

Para minimizar os efeitos desse período, afirmou Vitor de Angelo, a equipe da Secretaria de Estado da Educação (Sedu) vai reforçar a estratégia de busca ativa de alunos que evadiram ao longo dos últimos meses, cujo monitoramento vem sendo realizado desde o início da pandemia.

"E vamos fazer diversas ações pedagógicas para tentar a recuperação do aprendizado para que os alunos estejam em condições de fazer a prova do ano que vem", frisou.

DESAFIO

O secretário observou que o desafio é grande porque, em 2021, não se trata apenas de promover reforço para os alunos que, eventualmente, apresentarem déficit de aprendizagem, mas é garantir o conhecimento de conteúdos que sequer puderam ser dados em 2020.

"Infelizmente, os prejuízos serão mais fortes para a educação pública, e os Estados que têm rede privada em maior percentual tendem a ter uma vantagem relativa na próxima avaliação. Nós, como rede, estamos reconhecendo essa situação, e tomando isso para nosso desafio. Não estamos considerando como 'favas contadas', mas sendo realistas. Trabalharemos muito duro como governo e secretaria para não permitir que isso (os bons resultados) se perca. É também preciso aproveitar o embalo das conquistas e tentar mantê-las", argumentou.

O governador Renato Casagrande, também em coletiva, acrescentou que o retorno das atividades presenciais deverá contribuir com a melhoria do processo de ensino-aprendizagem na rede estadual.

"Estamos na torcida para continuar reduzindo a taxa de contágio , que já está bem menor, e também o número de óbitos, para voltar a atividade presencial", pontuou. Mesmo que o Estado tenha viabilizado as atividades remotas desde o início da pandemia, reforçou Casagrande, a retomada das aulas nas escolas consolida o vínculo dos alunos e suas famílias com a instituição de ensino.