Coronavírus: taxa de transmissão reduz em todo o Espírito Santo

O Espírito Santo está consolidando a queda na taxa de transmissão (Rt) da Covid-19 em todo o território capixaba. Tanto no interior quanto na Grande Vitória o indicador está abaixo de um, o que demonstra menor risco de contágio para a população. Os dados foram apresentados na tarde desta segunda-feira (14), em entrevista coletiva da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Covid: Taxa de transmissão cai no ES
No Estado, a taxa está em 0,48, o que significa que é preciso reunir, em média, dois infectados para passar a doença a outra pessoa. No levantamento anterior, o Espírito Santo apresentava Rt de 0,78. O comparativo é referente às semanas de 21 e 28 de agosto.
No mesmo período, a taxa de transmissão na Grande Vitória passou de 0,72 para 0,27, enquanto o interior teve redução de 0,82 para 0,6.
"Nossa taxa era acima de um e isso era preponderante para que a epidemia crescesse entre nós. À medida que fica abaixo de um, significa que a pandemia começa a diminuir", ressalta Luiz Carlos Reblin, subsecretário estadual de Vigilância em Saúde.
A redução sustentada da taxa de transmissão vai possibilitar que a Sesa adote novas estratégias de controle e prevenção da Covid-19, como ampliar a testagem para todas as pessoas que apresentarem sintomas da doença, sem restrições de idade ou de atividade profissional, por exemplo.
Além da taxa de transmissão, o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, ressalta que os indicadores sobre casos e óbitos também contribuem para a adoção de novas medidas. "As previsões do governo vêm se confirmando até o momento, e setembro se consolida como o mês das grandes decisões na perspectiva de retomada mais ampla das atividades econômicas e sociais."