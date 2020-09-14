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Coronavírus: taxa de transmissão reduz em todo o Espírito Santo

O indicador está abaixo de 1 tanto no interior do Estado quanto na Grande Vitória, apontando menor risco de contágio. 'À medida que fica abaixo de um, significa que a pandemia começa a diminuir', diz Luiz Carlos Reblin, subsecretário de Vigilância em Saúde

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 16:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 set 2020 às 16:25
100 mil casos de coronavírus
O coronavírus ainda está ativo em território capixaba, mas a taxa de contágio está reduzindo gradativamente Crédito: Arte Geraldo Neto
Espírito Santo está consolidando a queda na taxa de transmissão (Rt) da Covid-19 em todo o território capixaba. Tanto no interior quanto na Grande Vitória o indicador está abaixo de um, o que demonstra menor risco de contágio para a população. Os dados foram apresentados na tarde desta segunda-feira (14), em entrevista coletiva da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Covid: Taxa de transmissão cai no ES
No Estado, a taxa está em 0,48, o que significa que é preciso reunir, em média, dois infectados para passar a doença a outra pessoa. No levantamento anterior, o Espírito Santo apresentava Rt de 0,78. O comparativo é referente às semanas de 21 e 28 de agosto. 
No mesmo período, a taxa de transmissão na Grande Vitória passou de 0,72 para 0,27, enquanto o interior teve redução de 0,82 para 0,6.

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"Nossa taxa era acima de um e isso era preponderante para que a epidemia crescesse entre nós. À medida que fica abaixo de um, significa que a pandemia começa a diminuir", ressalta Luiz Carlos Reblin, subsecretário estadual de Vigilância em Saúde.
Taxa de transmissão da Covid-19 no ES
Taxa de transmissão da Covid-19 no ES Crédito: Divulgação/Sesa
A redução sustentada da taxa de transmissão vai possibilitar que a Sesa adote novas estratégias de controle e prevenção da Covid-19, como ampliar a testagem para todas as pessoas que apresentarem sintomas da doença, sem restrições de idade ou de atividade profissional, por exemplo. 
Além da taxa de transmissão, o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, ressalta que os indicadores sobre casos e óbitos também contribuem para a adoção de novas medidas. "As previsões do governo vêm se confirmando até o momento, e setembro se consolida como o mês das grandes decisões na perspectiva de retomada mais ampla das atividades econômicas e sociais."

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