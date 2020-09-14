Coronavírus: taxa de transmissão reduz em todo o Espírito Santo

O coronavírus ainda está ativo em território capixaba, mas a taxa de contágio está reduzindo gradativamente Crédito: Arte Geraldo Neto

Your browser does not support the audio element. Covid: Taxa de transmissão cai no ES

No Estado, a taxa está em 0,48, o que significa que é preciso reunir, em média, dois infectados para passar a doença a outra pessoa. No levantamento anterior, o Espírito Santo apresentava Rt de 0,78. O comparativo é referente às semanas de 21 e 28 de agosto.

No mesmo período, a taxa de transmissão na Grande Vitória passou de 0,72 para 0,27, enquanto o interior teve redução de 0,82 para 0,6.

"Nossa taxa era acima de um e isso era preponderante para que a epidemia crescesse entre nós. À medida que fica abaixo de um, significa que a pandemia começa a diminuir", ressalta Luiz Carlos Reblin, subsecretário estadual de Vigilância em Saúde.

Taxa de transmissão da Covid-19 no ES Crédito: Divulgação/Sesa

A redução sustentada da taxa de transmissão vai possibilitar que a Sesa adote novas estratégias de controle e prevenção da Covid-19, como ampliar a testagem para todas as pessoas que apresentarem sintomas da doença, sem restrições de idade ou de atividade profissional, por exemplo.