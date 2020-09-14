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Luto na música

Covid-19: morre Parrerito, do Trio Parada Dura, aos 67 anos

Músico estava internado desde o fim de agosto e acabou não suportando complicações pela infecção do novo coronavírus

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 07:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 set 2020 às 07:33
O músico Parrerito, do Trio Parada Dura
O músico Parrerito, do Trio Parada Dura Crédito: Reprodução
Parrerito, integrante do Trio Parada Dura, morreu neste domingo (13) por volta das 22h, segundo a assessoria de imprensa do artista confirmou à Quem. O cantor estava internado por complicações da Covid-19 em hospital particular de Belo Horizonte, em Minas Gerais, desde o dia 29 de agosto. 
"É com muita tristeza e o coração apertado que informamos o falecimento do cantor Eduardo Borges, conhecido como Parrerito, neste domingo, 13 de setembro, em Belo Horizonte (MG). Voz principal do Trio Parada Dura, Parrerito morreu por volta das 22h após complicações causadas pela Covid-19. Parrerito foi internado há 16 dias no Hospital Unimed, em Belo Horizonte (MG), com sintomas do novo coronavírus e, por ser do grupo de risco pela idade e diabético, precisou ser mantido na UTI em estado grave. Batalhou muito, mas infelizmente não resistiu às complicações da doença", informou a assessoria, à reportagem. 

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"Familiares e a equipe Trio Parada Dura agradecem todas as correntes de orações e fé formadas durante a luta de Parrerito pela vida. Elas mostraram o quanto ele era tão querido e estimado por todos. E é desta forma que vamos sempre lembrar dele. Igual a andorinha, Parrerito parte voando e deixa um Brasil inteiro já com saudade de sua voz que por quase quatro décadas marcou gerações no Trio Parada Dura. Ficará para sempre em nossos corações e na memória da música sertaneja. Parrerito deixa mulher, filhas e netas que eram sua grande paixão. Vai com Deus, Parrerito! Sentiremos muito sua falta", completou. 

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