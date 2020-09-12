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Pandemia

Coronavírus: taxa de ocupação de UTIs fica abaixo de 50% no ES

Dado considera o número total de leitos que podem ser disponibilizados pelo Governo do Estado.

Publicado em 12 de Setembro de 2020 às 15:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 set 2020 às 15:57
Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.
Leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Com a queda no índice de transmissão da Covid-19 e no número de óbitos, o Espírito Santo registrou outro indicador importante na luta contra o coronavírus: neste sábado (12), a taxa de ocupação de leitos de UTIs para a doença ficou abaixo de 50% (48,53%). O número considera o total de leitos que podem ser disponibilizados pelo Governo do Estado.
Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) diz que a capacidade total da rede pública é de  715 leitos de tratamento intensivo para pacientes com coronavírus.

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Desde julho, porém, a Sesa começou um processo de reversão do perfil hospitalar da rede própria, direcionando parte dessas vagas para o atendimento a pacientes com outras doenças. O motivo foi a estabilização e posterior queda da transmissão da Covid no Estado.
Atualmente, a secretaria dispõe de 565 leitos de UTI para infectados pelo coronavírus. Esse número pode aumentar para 715 caso haja necessidade.
governador Renato Casagrande comemorou, em seu perfil no Twitter, a redução na taxa de ocupação de UTIs e pediu que os capixabas mantenham o distanciamento social para evitar a transmissão da doença.
"Hoje alcançamos uma ocupação de leitos potenciais de UTI Covid abaixo de 50%. Um avanço sobre uma doença que já tirou a vida de muitos. Seguimos com as recomendações de distanciamento, uso de máscaras e não aglomeração para continuarmos reduzindo a ocupação dos leitos e óbitos", escreveu.

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Já a taxa de ocupação de enfermaria está em 29,5% referente à disponibilidade máxima de leitos para enfrentamento do novo coronavírus, segundo a última atualização da Sesa.

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