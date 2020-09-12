Coronavírus: taxa de ocupação de UTIs fica abaixo de 50% no ES

Leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Com a queda no índice de transmissão da Covid-19 e no número de óbitos, o Espírito Santo registrou outro indicador importante na luta contra o coronavírus : neste sábado (12), a taxa de ocupação de leitos de UTIs para a doença ficou abaixo de 50% (48,53%). O número considera o total de leitos que podem ser disponibilizados pelo Governo do Estado.

Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) diz que a capacidade total da rede pública é de 715 leitos de tratamento intensivo para pacientes com coronavírus.

Desde julho, porém, a Sesa começou um processo de reversão do perfil hospitalar da rede própria, direcionando parte dessas vagas para o atendimento a pacientes com outras doenças. O motivo foi a estabilização e posterior queda da transmissão da Covid no Estado.



Atualmente, a secretaria dispõe de 565 leitos de UTI para infectados pelo coronavírus. Esse número pode aumentar para 715 caso haja necessidade.

governador Renato Casagrande comemorou, em seu perfil no Twitter, a redução na taxa de ocupação de UTIs e pediu que os capixabas mantenham o distanciamento social para evitar a transmissão da doença.

"Hoje alcançamos uma ocupação de leitos potenciais de UTI Covid abaixo de 50%. Um avanço sobre uma doença que já tirou a vida de muitos. Seguimos com as recomendações de distanciamento, uso de máscaras e não aglomeração para continuarmos reduzindo a ocupação dos leitos e óbitos", escreveu.

Hoje alcançamos uma ocupação de leitos potenciais de UTI Covid abaixo de 50%. Um avanço sobre uma doença que já tirou a vida de muitos. Seguimos com as recomendações de distanciamento, uso de máscaras e não aglomeração para continuarmos reduzindo a ocupação dos leitos e óbitos. pic.twitter.com/b1cOZBUsJK — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) September 12, 2020