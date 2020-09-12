Durante a pandemia de Covid-19, bar faz festa com aglomeração em Vitória

Bar localizado em Vitória realizou festa, com aglomeração, na noite desta sexta Crédito: Internauta

Mesmo diante das recomendações das autoridades de saúde para que sejam evitadas aglomerações devido à pandemia do novo coronavírus , um bar na Praia do Canto, em Vitória, ficou lotado na noite desta sexta-feira (11). Em vídeos gravados dentro do Embrazado, é possível observar o estabelecimento com muitas pessoas sem máscara de proteção e sem respeitar o distanciamento mínimo de 1,5 metros entre elas.

O evento "Sextinho do Embrazado" começou às 18 horas e foi anunciado pelas redes sociais do bar. Não há informações sobre a quantidade de participantes no evento promovido pelo local.

governo estadual liberou, ainda nesta sexta, eventos com até 100 pessoas . O decreto, no entanto, só valerá a partir do dia 21 de setembro. Mesmo assim, estabelecimentos vêm burlando as regras já impostas, gerando aglomerações nos locais e desrespeitando o protocolo de segurança.

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Em nota, o Embrazado afirmou que todos os protocolos para o funcionamento do local estão sendo seguidos. Segundo o estabelecimento, é realizada a medição de temperatura dos clientes e é exigido o uso de máscara por eles na entrada do bar. "Vale ressaltar que estamos trabalhando com 40% da nosso limite de público e que, ao longo da nossa atividade na casa, fazemos campanhas do uso obrigatório de máscara e a conscientização para distanciamento entre as pessoas. Todavia, o critério de aproximação vai de cada cliente. Nossas obrigações estão sendo seguidas rigorosamente e comprovadas pela fiscalização."

A Prefeitura de Vitória afirmou que na noite desta sexta-feira, 30 estabelecimentos foram fiscalizados e orientados das 18h às 2h, sendo 20 no Triângulo das Bermudas e 10 na rua da Lama. A administração municipal disse, ainda, que, no momento da fiscalização, o estabelecimento mencionado estava respeitando as normas e os protocolos de segurança sanitária.

"Além desse, outros estabelecimentos na região, que estavam funcionando, também foram orientados pelas equipes. A PMV informa, ainda, que haverá novas ações no Triângulo e Rua da Lama, na noite desse sábado (12) a partir das 18h", informou.

Demandada pela reportagem, a Polícia Militar afirmou que a fiscalização de bares e casas de show é de responsabilidade das prefeituras e que o apoio só pode ser dado caso os Executivos municipais solicitem.

VEJA A ÍNTEGRA DA NOTA DA PREFEITURA DE VITÓRIA

"A Prefeitura de Vitória informa que continua realizando ações integradas de fiscalização, planejadas pelas secretarias de Desenvolvimento da Cidade, Saúde, Segurança Pública, Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar. A PMV acrescenta que considerando o anúncio de mudança de classificação de risco do município para baixo, as ações estão sendo voltadas para protocolos de segurança. A Prefeitura alerta para que a população tenha a corresponsabilidade na prevenção da contaminação da doença e tome os cuidados exigidos e necessários para evitar o contágio.