Vila Velha migra para risco baixo da Covid-19: veja o que muda

Durante o pronunciamento, Casagrande afirmou que não há mais municípios classificados com risco alto no Espírito Santo. "Nós levamos em consideração a letalidade, a média móvel de óbito dos últimos 14 dias, a média de contaminação dos últimos 28 dias e número de testes feitos por mil habitantes. Nós já tivemos um mapa mais verde no início, depois pintado de cores vermelhas em alguns municípios na fase mais crítica da doença. Neste mapa, nenhum município está em risco alto. A partir de segunda-feira (14), 39 municípios em risco baixo e 39 em risco moderado. Pela primeira vez, depois de muitas semanas, não temos nenhum município em risco alto. Vila Velha também está em risco baixo, assim como Vitória e Serra já estavam", afirmou.