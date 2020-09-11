Vila Velha migra para risco baixo da Covid-19: veja o que muda

Em pronunciamento na tarde desta sexta-feira (11), o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, anunciou que Vila Velha migrou para o risco baixo de transmissão da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Com a mudança, o município acompanha Vitória e Serra, ambos da Grande Vitória, na classificação apresentada pelo 22º mapa de risco.
Durante o pronunciamento, Casagrande afirmou que não há mais municípios classificados com risco alto no Espírito Santo. "Nós levamos em consideração a letalidade, a média móvel de óbito dos últimos 14 dias, a média de contaminação dos últimos 28 dias e número de testes feitos por mil habitantes. Nós já tivemos um mapa mais verde no início, depois pintado de cores vermelhas em alguns municípios na fase mais crítica da doença. Neste mapa, nenhum município está em risco alto. A partir de segunda-feira (14), 39 municípios em risco baixo e 39 em risco moderado. Pela primeira vez, depois de muitas semanas, não temos nenhum município em risco alto. Vila Velha também está em risco baixo, assim como Vitória e Serra já estavam", afirmou.
Segundo o governador, a média móvel dos casos em 14 dias está em torno de 13 óbitos diários. "Reduzimos bastante. Mas ainda estamos perdendo vidas por dia. Então é um número muito grande. Eu sei que passamos o final de semana com muita gente visitando o Espírito Santo, capixabas em eventos sociais, nas praias, clubes, nas regiões das montanhas, mas o que estamos apelando ainda é para que todos tomemos cuidado. Estamos melhorando, mas, para continuar melhorando, vamos tomar cuidado", frisou.
VEJA AS REGRAS DA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO BAIXO
Medidas Sociais
- Orientação para isolamento social e distanciamento social;
- Obrigatoriedade para adoção de medidas de proteção (máscaras e higiene);
- Abordagem às pessoas para orientação;
- Determinação para o uso de máscaras pelas pessoas fora do ambiente residencial;
- Comunicação social, por meio de rádio, carros de som e outros;
- Recomendação para que pessoas dos grupos de risco permaneçam em isolamento social;
- Autorização da prática de atividades coletivas aeróbicas em locais abertos sem público.
Estabelecimentos comerciais, galerias, centros comerciais, shoppings centers, restaurantes, bares e academias
- Funcionamento de todos os estabelecimentos comerciais com medidas qualificadas de 1 cliente por 10 m², obrigatoriedade do uso de máscaras para funcionários e clientes, distanciamento social em filas, sem restrição de horário de funcionamento.
- Galerias, centros comerciais e shoppings centers devem funcionar com 50% da ocupação (1 pessoa por 14 m²);
- Funcionamento de restaurantes e bares sem restrições de horário e dias da semana;
- Funcionamento das academias, conforme regras contidas em Portaria, com liberação das atividades aeróbicas e autorização da prática de pilates e similares para a população acima de 60 anos.
Transporte público
- Intensificação da limpeza interna dos ônibus;
Limites municipais
- Implantação de barreira sanitária, pela autoridade municipal, nos limites dos municípios;
- Implantação de barreira sanitária nas rodoviárias.