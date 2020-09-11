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Pandemia

Coronavírus: ES registra 3.332 mortes e se aproxima dos 119 mil casos

Dados da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) mostram que o Estado já soma 118.814 casos da doença desde o começo da pandemia

Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 17:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 set 2020 às 17:02
100 mil casos de coronavírus
100 mil casos de coronavírus Crédito: Arte Geraldo Neto
Desde o início da pandemia, o Espírito Santo já registrou 3.332 mortes e 118.814 casos de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. As informações são do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), atualizado na tarde desta sexta-feira (11). A ferramenta mostra que, nas últimas 24 horas, foram registrados 676  novos casos e 18 óbitos.
Entre os municípios mais afetados do Estado, Vila Velha permanece à frente com 16.575 registros da doença, seguida por Vitória (14.329), Serra (14.283) e Cariacica (11.129). Já por bairros, Jardim Camburi, na Capital, é o que mais tem casos confirmados de Covid-19, com 1.958 moradores infectados.

CURADOS

O número de pacientes curados também aumentou no Espírito Santo. Ao todo, 108.642 pessoas conseguiram vencer a batalha contra o coronavírus. A taxa de letalidade no Estado é de 2,8% e, até agora, 334.409 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Estado.

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