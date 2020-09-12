Por causa da pandemia, registro de mortes no ES bate recorde

Painel com o registro de casos de Covid no ES Crédito: Reprodução da internet

Por causa da pandemia de Covid-19, os cartórios no Espírito Santo registraram, de março a agosto, 15.060 óbitos, 2.258 a mais que o mesmo período de 2019. Diferentemente da média nacional, o mês de junho foi o que somou mais óbitos no ES, um total de 3.019 - 922 ante o mesmo mês do ano passado. Os cartórios brasileiros, em julho, registraram o maior número de mortes dos últimos 18 anos. No total, foram 113.620 óbitos no mês. O presidente do Sinoreg-ES, Márcio Valory, explica que os números podem ser ainda maiores, já que, em alguns casos, há um prazo de até 15 dias para registrar um óbito.

GATO POR LEBRE

O jornalista Namy Chequer está divulgando um vídeo se apresentando como pré-candidato a prefeito de Vitória. Em 1min8s, não aparece em momento algum o nome do PCdoB, o seu partido, nas imagens e na locução. O que se vê é um tal de Movimento 65, com predomínio das cores verde-amarela.

DE OLHO

Profissionais que cuidam da imagem de personalidades e figuras públicas no Espírito Santo precisam ter cautela e dar exemplo. Várias delas têm publicado fotos em aglomerações. A pandemia não acabou.

RECORDAR É VIVER

A oposição a Sérgio Meneguelli (Republicanos) está espalhando, nas redes sociais, um vídeo de uma entrevista em que o prefeito colatinense dizia que não iria concorrer à reeleição.

QUER MAIS UM

Meneguelli, no entanto, parece que gostou de ser prefeito e vai se candidatar a mais um mandato.

COMUNICANDO O JETON

No governo do Estado tem assessor de comunicação sendo contemplado com o pagamento de jeton. O benefício extra é aplicado na gestão do comunista Givaldo Vieira, no Detran.

DESTINO NOBRE

O deputado Delegado Danilo Bahiense é autor do projeto que estabelece a doação de bicicletas, apreendidas pelas polícias, a entidades filantrópicas.

FAZENDO O BEM

Os veículos, não reclamados após 90 dias, poderão ser reaproveitados ou como veículo de transporte ou para serem adaptados em cadeiras de rodas ou de banho. Muitas bikes estão amontoadas em delegacias e ficam completamente enferrujadas.

DE OLHO NA SAÚDE

O Ministério Público de Contas (MPC) do Espírito Santo instaurou procedimento administrativo para acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, como estão sendo feitos os repasses financeiros e utilizados os recursos públicos destinados aos hospitais filantrópicos por conta da Covid-19

CONSTATAÇÃO

Era considerado apenas brega, mas agora, jogar arroz nos noivos virou sinal de ostentação.

PÕE MAIS CARNE

Por falar nisso, aqueles restaurantes que tinham como estratégia encher o marmitex dos clientes de arroz agora terão que rever essa prática.

POR PRECAUÇÃO...

Aviso num bar deste Brasil imenso: “Devido ao coronavírus não estamos vendendo fiado; vai que você morre”.

E O SELETIVO?

Não há previsão de quando os ônibus seletivos do sistema Transcol voltarão a circular. Tem passageiro com medo de que não voltem mais. Boatos entre motoristas têm reforçado essa crença.

IVAN VIII, O TERRÍVEL

Comentário de um leitor ao saber que Ivan Carlini quebrou a promessa e vai se candidatar ao 8º mandato de vereador em Vila Velha: “Quando ele morrer, vai virar vereador emérito”.

PADRE SUSPENSO

O Padre Tiago Roney Sancio foi suspenso por um decreto do arcebispo de Vitória, d. Dario Campos. O sacerdote ingressou na Fraternidade Sacerdotal São Pio X, considerada separada da Igreja Católica.

TÔ FRACO, TÔ FRACO, TÔ FRACO...

Uma galinha-d’angola foi vista rondando a Câmara de Cariacica nesta semana. O presidente da Casa, César Lucas (PV) se diz surpreso com o bicho, mas afirma que, como ele, “se sente fraco” politicamente neste momento.

ACADEMIA CENTENÁRIA

A Academia Espírito-santense de Letras está em contagem regressiva para o seu centenário, que será comemorado no dia 4 de setembro do ano que vem.

SEGURANÇA NO TRÂNSITO

O secretário Nacional de Transporte Terrestre, Marcello Costa, é uma das presenças mais aguardadas no Fórum Digital de Segurança do Trânsito, dias 15 e 16 de setembro. Maior evento de trânsito do Espírito Santo, este ano ele será realizado num ambiental totalmente digital. As inscrições para o evento são gratuitas e podem ser feitas no link www.sympla.com.br/forum-digital-de-seguranca-no-transito__925504

ALÔ, CONSUMIDOR!