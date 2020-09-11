Famílias não serão obrigadas a levar filhos após abertura das escolas, diz secretário

O secretário de Estado da Educação, Vitor De Ângelo, em entrevista à TV Gazeta Crédito: Reprodução / TV Gazeta

CBN Vitória na manhã desta sexta-feira (11). Apesar da definição, o retorno das atividades presenciais ainda não foi definido. Famílias não serão obrigadas a levar seus filhos para a escola quando as aulas presenciais começarem na rede estadual de ensino. A informação foi passada pelo secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, em entrevista àna manhã desta sexta-feira (11). Apesar da definição, o retorno das atividades presenciais ainda não foi definido. A expectativa do governo é de que isso aconteça em outubro.

Segundo Vitor, a pasta chegou ao entendimento depois de conversas com o Ministério Público e a Defensoria Pública, considerando o momento de excepcionalidade causado pela pandemia do novo coronavírus.

Iniciamos diálogos com o Ministério Público e Defensoria Pública, que seriam os órgãos, por definição, a acionar, por exemplo, o Conselho Tutelar, caso famílias não levassem os filhos para a escola, para entender como a gente deveria proceder nesse período excepcional, disse.

A partir daí, chegou-se a conclusão de que as famílias, por diversos motivos, podem ter o direito de levar, ou não, os filhos para a escola após o retorno das aulas presenciais. Chegamos ao entendimento que, juridicamente, estamos em um período de excepcionalidade e que, portanto, as famílias deveriam ter o direito de escolher, ou não, de levar seus filhos à escola neste momento, destacou.

Como há famílias que são contra e a favor do retorno presencial, a Sedu tomou como base a decisão de reabrir as escolas - vale lembrar que não há uma data definida par isso - e facultar a decisão, buscando atender a todos, como explica o secretário.

Nós tomamos como premissa a importância de reabrir as escolas, claro, se isso for possível, mas facultar às famílias que, mesmo com a escola aberta, não querem enviar seus filhos, de não fazê-lo. Assim, a gente atende aos que gostariam de voltar, mas também aos que não desejam a volta. Mas, de qualquer maneira, nós oferecemos o ensino, destacou.

CONSULTA PÚBLICA ATÉ DIA 14

mais de três mil contribuições já foram feitas. O documento estará disponível até o próximo dia 14, quando as equipes irão coletar todas as contribuições para incorporar ao plano final. Todas as regras para o retorno das aulas constam no Plano de Retomada , que está disponível no site da Sedu ( sedu.es.gov.br ) para que as pessoas contribuam com sugestões de melhoria nos pontos elaborados pelo governo. De acordo com o secretário Vitor de Angelo,. O documento estará disponível até o próximo dia 14, quando as equipes irão coletar todas as contribuições para incorporar ao plano final.

RETORNO AINDA INDEFINIDO