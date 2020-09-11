Faculdades do ES  vão priorizar estágio e aula prática na primeira fase

Muitos alunos vão continuar apenas com as aulas on-line apesar de autorizado o retorno às faculdades Crédito: Julia Cameron/Pexels

As instituições de ensino superior do Espírito Santo estão autorizadas a retomar as atividades presenciais na próxima segunda-feira (14). O retorno, como definido em protocolo do governo do Estado para prevenção e controle da Covid-19 , é gradual e deve respeitar a capacidade de ocupação das salas, cujo limite é definido de acordo com o seu tamanho. Assim, muitas faculdades estão dando prioridade a aulas práticas e estágios.

Na Faesa, a previsão é de que 2 mil estudantes retomem as aulas presenciais, o equivalente a 20% do total de matriculados no centro universitário. "Para garantir o isolamento social, será priorizada a realização das atividades práticas no presencial, mantendo parte das disciplinas teóricas no formato digital como medida de contenção da pandemia. A ocupação segura no campus se dará com revezamento em algumas disciplinas, que poderão dividir a turma por atividades ou entre o acompanhamento digital e presencial", pontua a instituição, por meio da assessoria.

Na instituição, o protocolo de segurança e proteção à saúde foi elaborado por um comitê de gestão a partir das orientações sanitárias e, no documento, estão previstas, entre outras medidas, "a ocupação dos espaços com distanciamento seguro, higienização adequada dos campi a cada turno, controle de acesso com a medição de temperatura e uso obrigatório de máscaras."

O Unesc também vai dar prioridade às atividades práticas e de estágio no retorno gradual nos campi de Colatina e da Serra, devendo alcançar 46% dos alunos, distribuídos dentro e fora da instituição, em dias e horários alternados. "Tendo em vista que as aulas teóricas e as sessões tutoriais estão sendo integralizadas com a manutenção do processo de ensino e de aprendizagem, para essas ficam mantidas as atividades acadêmicas de forma remota, visando à garantia do distanciamento necessário nas áreas de circulação e das demais medidas para a segurança da comunidade acadêmica", atesta o centro universitário, em nota.

Na UVV, as disciplinas teóricas e teórico-práticas poderão ser acompanhadas na modalidade telepresencial exclusivamente, se assim for do interesse do aluno. A universidade está fazendo um levantamento para identificar a quantidade de estudantes que pretendem retomar as atividades presenciais a partir de segunda, o que ajudará a instituição na organização para o retorno.

Nos oito campi da Multivix, a estimativa é que 25% dos alunos (6,7 mil) retornem às salas de aula, uma vez que a maioria optou por continuar os cursos na modalidade on-line. A instituição assegura que os estudantes que são do grupo de risco ou que se sentem mais confortáveis com o formato remoto não serão prejudicados. Para os que retornarem, os espaços estarão adaptados para o distanciamento social e será adotado um plano de revezamento das turmas.

No momento, na Estácio, presencialmente também somente serão oferecidas as atividades de estágio. "É importante acrescentar que o retorno neste momento das atividades de estágio é opcional. Ou seja, os alunos que, por algum motivo, não desejarem retornar, poderão fazê-las posteriormente, sem nenhum prejuízo. O restante das atividades presenciais será retomado progressivamente, de acordo com a evolução do cenário no Espírito Santo", destaca a faculdade.

VOLTA MAIS TARDE

Mesmo instituições que não vão retornar na segunda, já estabeleceram como será o procedimento. É o caso da Emescam, que está em fase de adequação e implementação do plano estratégico para adoção das medidas administrativas e sanitárias solicitadas no decreto publicado pelo governo, tais como aferição de temperatura e distanciamento social. "Entretanto, não há data definida para o retorno às aulas, que será gradual e, no primeiro momento, apenas para aulas práticas", diz a nota da faculdade.

A Unisales, por sua vez, promoveu uma pesquisa com o público interno e, segundo a assessoria da instituição, constatou-se que a maioria dos alunos mostra-se insegura com o retorno das atividades presenciais. Esses dados estão em análise para a definição do cronograma de volta às aulas. De todo modo, a estratégia já definida é que começará com os estágios da saúde, seguidos pelas atividades práticas.

A Fucape espera que as atividades presenciais possam ser retomadas ainda neste mês e, para tanto, também está fazendo uma pesquisa com os alunos a fim de orientar a atuação da faculdade. Entretanto, já é certo que, na instituição, os estudantes poderão escolher continuar as aulas exclusivamente em casa.