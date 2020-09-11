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Áreas de lazer e praças esportivas voltam a ser iluminadas em Colatina

Depois de alguns meses em risco alto para contaminação da Covid-19, a cidade está há duas semanas em risco moderado no Mapa de Risco do Estado

Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 16:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 set 2020 às 16:02
Área de lazer na Avenida Beira Rio Crédito: Prefeitura de Colatina/ Divulgação
Com as atividades interrompidas desde maio, para evitar a disseminação do novo coronavírus, as praças e áreas esportivas de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, foram liberadas para uso da população nesta quinta-feira (10). Os espaços estavam com a iluminação desligada e a partir de agora voltam a ser iluminados normalmente.
De acordo com a Prefeitura Municipal de Colatina, a medida segue uma portaria da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). Depois de alguns meses em risco alto para contaminação da Covid-19, Colatina está classificada há duas semanas com risco moderado no Mapa de Risco do Estado.

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Apesar da liberação, a administração municipal afirmou que as pessoas precisam manter o distanciamento entre as pessoas, evitando aglomerações e o uso de máscara nos espaços. O Executivo reforçou que as medidas de fiscalização devem ser intensificadas nos locais.
O município lembra às famílias que a pandemia não acabou. Todas as precauções devem ser seguidas, disse em nota a prefeitura.

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