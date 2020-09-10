Sem vacina, 73% dos pais não enviariam os filhos para escola em Colatina

Na pergunta Caso seja autorizado pelo Governo do Estado o retorno às aulas presenciais na escola, sem vacina, você enviaria seu filho? um total de 73,1% dos entrevistados responderam que não enviariam; 13,6% disseram que mandariam os filhos e 13,3% não souberam opinar.

A pesquisa também quis saber a opinião dos pais e responsáveis com relação ao retorno presencial feito por meio de alternância de grupos de estudantes, no seguinte modelo: uma semana na escola e uma semana em casa. Nesse cenário, 64,7% dos entrevistados disseram que mesmo assim não levariam os filhos para a escola; 21,2% afirmaram que levariam e 14,1% não souberam opinar.

O levantamento ainda questionou o que impediria os pais e responsáveis de enviar o estudante para a escola. Para esse questionamento, 30,2% dos entrevistados disseram que é o receio de contaminação do aluno dentro da escola; 16,8% dos entrevistados afirmaram que moram com pessoas do grupo de risco da Covid-19; 11.% dos entrevistados alegaram que têm receio de contaminação no trajeto do estudante para a escola e no transporte; 6,6% dos entrevistados disseram que não mandariam os filhos em função de todas as alternativas anteriores; e 8,5% dos entrevistados disseram que nada os impediria de levar o estudante para a escola.