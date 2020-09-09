Aulas com Ensino Remoto emergencial da Ufes começam nesta quarta-reira Crédito: Divulgação

Your browser does not support the audio element. Ufes inicia aulas on-line para mais de 18 mil alunos nesta quarta

Com a adoção do modelo de ensino remoto, a Ufes anunciou que irá garantir computador e acesso à internet aos estudantes. O benefício foi avaliado por meio de um cadastro dos candidatos. Um dos trechos da resolução 30/2020, aprovada no dia 18 de agosto, afirma que a não solicitação de matrícula em disciplinas ou o cancelamento de todas as disciplinas em que o estudante obteve matrícula, no primeiro semestre especial, não serão considerados abandono.

A ideia é que os estudantes, que por qualquer razão, concluírem que não têm possibilidade de participar das atividades de ensino neste momento poderão cancelar as matrículas nas disciplinas, mas não terão prejuízo em função disso, tão somente o atraso na realização do curso, explicou o reitor Paulo Vargas, na ocasião.

MAIS DE 18 MIL ESTUDANTES SOLICITARAM MATRÍCULA

Ao todo, 18.008 estudantes de graduação da Ufes solicitaram matrícula em disciplinas ofertadas para o semestre especial de 2020, de acordo com a Ufes, em nota publicada no site oficial da instituição. Para explicar mais sobre o Earte, o reitor Paulo Vargas e o vice-reitor Roney Pignaton farão uma live nesta quarta-feira, das 9h às 10h, pelo canal da Instituição no YouTube. Na programação, estão previstas informações sobre a atividade acadêmica nos próximos meses para alunos de graduação, pós-graduação, assistência estudantil e extensão.

"O encontro tem a proposta de oferecer um panorama do semestre especial 2020, que acontecerá excepcionalmente de modo remoto, bem como expressar o compromisso da Ufes para com a formação dos estudantes diante das limitações impostas pela pandemia do novo coronavírus", informou a Ufes. por meio da nota.

Também participarão da live os pró-reitores de Graduação, Cláudia Gontijo, Valdemar Lacerda Junior, Gustavo Forde e Renato Rodrigues Neto.

COMO VAI FUNCIONAR O EARTE

De acordo com a pró-reitora de Graduação da Ufes, Cláudia Gontijo, o Earte contempla aulas on-line e atividades offline, ou seja, sem a necessidade de conexão entre aluno e o professor. As plataformas de ensino serão escolhidas pelos professores.

As matrículas dos estudantes que já haviam iniciado o semestre letivo de 2020 foram realizadas de forma online entre os dias 31 de agosto a 2 de setembro. As aulas começam a partir do dia 9 de setembro e terminam no dia 15 de dezembro. Quem foi aprovado para iniciar as atividades no segundo semestre começa a estudar em fevereiro de 2021.