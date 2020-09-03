Mais de 2.800 estudantes da Ufes beneficiados com auxílio de inclusão digital

Reitoria da Ufes, em Goiabeiras Crédito: Fernando Madeira

Um total de 2.807 estudantes da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) foram contemplados com, pelo menos, um dos seguintes auxílios de inclusão digital emergencial: internet, equipamento ou acessibilidade. Dentre os beneficiados estão 2.721 alunos de graduação e 86 de pós-graduação. A lista com o nome dos classificados foi divulgada na tarde desta quarta-feira (02).

Confira a lista da graduação:

Arquivos & Anexos Graduação - Auxílio inclusão digital emergencial Tamanho do arquivo: 3mb Baixar

Foram beneficiados estudantes com renda familiar bruta mensal de até 1,5 salário mínimo, per capita, e estudantes sem acesso a equipamento de informática e/ou a serviço de internet.

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Arquivos & Anexos Pós-graduação - Auxílio inclusão digital emergencial Tamanho do arquivo: 271kb Baixar

O pagamento dos auxílios será realizado pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Cidadania (Proaeci), não sendo preciso que o estudante faça um requerimento. O diretor em exercício de Assistência Estudantil da Proaeci, Arthur Almeida, informa que algumas folhas de pagamento de estudantes que estavam cadastrados no Programa de Assistência Estudantil (Proaes) já estão sendo processadas, sendo que alguns poderão receber o benefício ainda nesta semana.

CONFIRA A LISTA DE ACESSIBILIDADE

Arquivos & Anexos Acessibilidade - Acesso digital emergencial Tamanho do arquivo: 100kb Baixar

Segundo o pró-reitor de Assuntos Estudantis e Cidadania, Gustavo Forde, os auxílios são fundamentais para garantir que todos os alunos da Universidade tenham acesso ao Ensino-Aprendizagem Remoto Temporário e Emergencial (Earte). O objetivo dos auxílios é viabilizar a participação dos estudantes nesse processo, não só as atividades curriculares, mas as atividades acadêmicas de forma ampla, englobando ensino, pesquisa e extensão, explica Forde.

CONFIRA OS AUXÍLIOS QUE SERÃO FORNECIDOS