Mais de 2.800 estudantes da Ufes beneficiados com auxílio de inclusão digital

Um total de 2.807 estudantes da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) foram contemplados com, pelo menos, um dos seguintes auxílios de inclusão digital emergencial: internet, equipamento ou acessibilidade. Dentre os beneficiados estão 2.721 alunos de graduação e 86 de pós-graduação. A lista com o nome dos classificados foi divulgada na tarde desta quarta-feira (02).
Confira a lista da graduação:
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Graduação - Auxílio inclusão digital emergencial
Tamanho do arquivo: 3mb
Foram beneficiados estudantes com renda familiar bruta mensal de até 1,5 salário mínimo, per capita, e estudantes sem acesso a equipamento de informática e/ou a serviço de internet.
CONFIRA A LISTA DA PÓS-GRADUAÇÃO
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Pós-graduação - Auxílio inclusão digital emergencial
Tamanho do arquivo: 271kb
O pagamento dos auxílios será realizado pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Cidadania (Proaeci), não sendo preciso que o estudante faça um requerimento. O diretor em exercício de Assistência Estudantil da Proaeci, Arthur Almeida, informa que algumas folhas de pagamento de estudantes que estavam cadastrados no Programa de Assistência Estudantil (Proaes) já estão sendo processadas, sendo que alguns poderão receber o benefício ainda nesta semana.
CONFIRA A LISTA DE ACESSIBILIDADE
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Acessibilidade - Acesso digital emergencial
Tamanho do arquivo: 100kb
Segundo o pró-reitor de Assuntos Estudantis e Cidadania, Gustavo Forde, os auxílios são fundamentais para garantir que todos os alunos da Universidade tenham acesso ao Ensino-Aprendizagem Remoto Temporário e Emergencial (Earte). O objetivo dos auxílios é viabilizar a participação dos estudantes nesse processo, não só as atividades curriculares, mas as atividades acadêmicas de forma ampla, englobando ensino, pesquisa e extensão, explica Forde.
CONFIRA OS AUXÍLIOS QUE SERÃO FORNECIDOS
- Auxílio internet: é concedido ao beneficiário um valor mensal de R$ 100, durante um período que será definido pela Ufes. É voltado a estudantes que não possuem acesso à internet ou tenham limitações para ter o acesso.
- Auxílio equipamento: parcela única de R$ 1.400 paga aos alunos para que possam adquirir equipamentos de informática. Inicialmente, será feita a concessão do benefício em dinheiro, porém a Ufes está realizando o conserto de equipamentos para doação ou empréstimo, que devem estar disponíveis em uma próxima chamada.
- Auxílio acessibilidade: é um benefício voltado a pessoas que necessitam de equipamentos para acessibilidade digital. O valor máximo do benefício é de R$ 1.400, sendo definida a quantia exata após orçamento realizado pela coordenação do Núcleo de Acessibilidade da Ufes (Naufes), tendo como base valores praticados pelo mercado.