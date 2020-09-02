Biblioteca Central da Ufes permanece fechada desde o início da pandemia Crédito: Fernando Madeira

Com a retomada das atividades a partir do próximo dia 9, na modalidade de ensino remoto, a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) começa agora a preparar o calendário do segundo semestre de 2020. A expectativa é de que as aulas deste período sejam iniciadas na primeira semana de fevereiro de 2021.

Your browser does not support the audio element. Ufes: calendário do segundo semestre de 2020 será definido a partir do dia 11

A reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) da Ufes para discutir o tema está marcada para o próximo dia 11, informou a pró-reitora de Graduação da universidade, Claudia Maria Mendes Gontijo.

Segundo Claudia, nesta reunião será definido, entre outros pontos, a data de retomada das aulas do segundo semestre de 2020 e como será a modalidade de ensino. Tudo será avaliado nesta reunião. Por enquanto ainda não ha uma definição se o retorno será em formato de ensino remoto, híbrido (com parte das aulas presencial e parte em ensino remoto) ou presencial, explicou.

Ela observa que vão ser consideradas as orientações dos órgãos de saúde pública do governo federal . E ainda as orientações do Comitê Operativo da Covid-19 , da universidade, que irá fornecer informações de saúde e segurança. Eles nos apresentam dados para avaliarmos as formas de retorno, como ele deve ocorrer, as medidas de segurança a serem adotadas em caso de retorno presencial, por exemplo, como deve ser o distanciamento, dentre outros pontos, explica Claudia.

A pró-reitora observa que é preciso ter muita segurança sanitária para voltar com as aulas presenciais. É muita responsabilidade uma vez que, qualquer situação que ocorra com os estudantes, funcionários e professores, é de responsabilidade da universidade, pondera.

Claudia Gontijo avalia que, desta vez, as decisões envolvendo as discussões sobre o calendário acadêmico do segundo semestre de 2020 não deverão exigir a realização de muitas reuniões. Na elaboração do calendário do semestre especial do primeiro período de 2020 foram necessários mais de quatro dias de reuniões.

O que favorece a discussão agora é já termos a experiência da elaboração do calendário anterior, cujas sugestões enriqueceram o debate. E ainda as orientações do Ministério da Educação (MEC), também uma tradição em fazer calendários, e o fato de que certas atividades se repetem, explicou.

Além das aulas já na primeira semana de fevereiro de 2021, segundo a pró-reitora, o calendário do segundo semestre deverá ter 15 semanas de aula, diferente dos tradicionais calendários, com 18 semanas. Isto foi possível porque o MEC permitiu a flexibilização dos dias letivos, não precisando da exigência dos 200 dias, o que permite que o período possa ser feito em um tempo menor.

BALANÇO DAS MATRÍCULAS

Até o final da noite desta quarta-feira (02) a Ufes encerrará o período de matrículas do primeiro semestre especial de 2020. Até às 16 horas já tinham sido realizadas um total de 17 mil matrículas.

É um número expressivo, segundo Claudia Gontijo. O número é bem próximo ao do primeiro semestre de 2019, quando foram realizadas 19,2 mil matrículas. É um dado importante por mostrar o interesse do estudante em voltar para a universidade, mesmo que de forma remota, pontuou.