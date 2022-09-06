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Eleições 2022

O que pensam os candidatos ao governo do ES sobre combate à pobreza

Série de A Gazeta que apresenta propostas dos nomes que disputam o Palácio Anchieta segue nesta terça (6) com respostas para problema que afeta mais de um milhão de capixabas

Publicado em 

06 set 2022 às 08:14

Publicado em 06 de Setembro de 2022 às 08:14

Em cada esquina, um pedido de ajuda. Jovens, idosos e crianças se espalham por cidades capixabas com cartazes improvisados em pedaços de papelão, exibindo frases que resumem todos a uma só condição: pobreza. Eles pedem dinheiro, vendem balas, querem uma oportunidade para compensar a falta de comida, de moradia digna e de emprego. O problema é crônico, mas ganhou contornos mais severos com a pandemia da Covid-19
O número de pobres no Espírito Santo cresceu 40% entre 2020 e 2021, segundo informações da Pesquisa Nacional de Domicílios Contínua (Pnad), compiladas e analisadas pelo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN). No primeiro ano da pandemia, a proporção de pobres na população total era de 18,7%, o equivalente a 767 mil pessoas.  No ano passado, a pesquisa estimou 1,079 milhão de pobres no Estado — um a cada quatro capixabas. O Instituto considera pobre as famílias com renda de até R$ 486,70 por mês por pessoa. Já a linha da extrema pobreza é fixada em R$ 168,13 mensais por pessoa.
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Indicador mais recente, o Boletim Desigualdade nas Metrópoles, divulgado no início de agosto, mostrou que, entre 2020 e 2021, 503 mil pessoas que residem na Grande Vitória entraram em situação de pobreza, 24,8% dos moradores. A pobreza extrema também registrou recorde na região: 137 mil, o equivalente a 6,8% da população, recebe menos de R$ 10 por dia.  
O combate à pobreza é tema desta segunda reportagem da série O que pensam os candidatos ao governo do ES sobre..., com propostas para os principais desafios do Espírito Santo, elencados pela reportagem. O objetivo é ajudar o eleitor capixaba a escolher seus representantes nas Eleições 2022. Confira as respostas a seguir: 

CONFIRA OUTRAS REPORTAGENS DA SÉRIE

Entenda a série de reportagens

A série O que os candidatos ao governo do ES pensam sobre… apresenta, como o nome sugere, as propostas de todos os nomes que disputam o comando do Palácio Anchieta para dez desafios do Estado nas mais diversas áreas, como saúde, educação, transporte e segurança pública. O especial, que será publicado de segunda a sexta-feira, entre os dias 5 e 16 de setembro, tem o objetivo de ajudar os eleitores capixabas na hora do voto.

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