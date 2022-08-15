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Leonel Ximenes

Grande Vitória tem mais de meio milhão em situação de pobreza

Desse contingente, 137 mil pessoas vivem em situação de extrema pobreza na região metropolitana

Públicado em 

15 ago 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Especial Pobreza - Vale da Conquista, Terra Vermelha, Vila Velha
Habitações precárias em Vale da Conquista, Terra Vermelha, Vila Velha Crédito: Fernando Madeira
A Grande Vitória tem 503.227 pessoas em situação de pobreza, de acordo com o “Boletim – Desigualdade nas Metrópoles”, desenvolvido pelo Observatório das Metrópoles e a PUC Rio Grande do Sul. As informações são referentes a 2021.
Entre 2020 e 2021, mais de 3,8 milhões de brasileiros residentes nas metrópoles brasileiras entraram em situação de pobreza, registrando 19,8 milhões de pessoas no conjunto das Regiões Metropolitanas, o maior valor da série histórica.
Esse contingente representa 23,7% da população metropolitana e corresponde a um aumento de 7,2 milhões de pessoas em relação a 2014, quando aquele segmento representava 16% da população.

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Segundo o relatório, “a pobreza pode ser entendida, de modo genérico, como a circunstância na qual necessidades básicas não são atendidas de forma adequada, sendo considerada, portanto, uma situação de privação”. Assim, há 503.227 que vivem com até US$ 5,50 (R$ 28,20) por dia.
E, ainda, há mais 137.075 em situação de extrema pobreza na região da Grande Vitória. Isso se refere aos indivíduos que vivem em domicílios em que a renda per capita é inferior a R$ 160 por mês, muito distante do ideal.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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