Grande Vitória tem mais de meio milhão em situação de pobreza

A Grande Vitória
tem 503.227 pessoas em situação de pobreza, de acordo com o “Boletim – Desigualdade nas Metrópoles”, desenvolvido pelo Observatório das Metrópoles e a PUC Rio Grande do Sul. As informações são referentes a 2021.
Entre 2020 e 2021, mais de 3,8 milhões de brasileiros residentes nas metrópoles brasileiras entraram em situação de pobreza, registrando 19,8 milhões de pessoas no conjunto das Regiões Metropolitanas, o maior valor da série histórica.
Esse contingente representa 23,7% da população metropolitana e corresponde a um aumento de 7,2 milhões de pessoas em relação a 2014, quando aquele segmento representava 16% da população.
Segundo o relatório, “a pobreza
pode ser entendida, de modo genérico, como a circunstância na qual necessidades básicas não são atendidas de forma adequada, sendo considerada, portanto, uma situação de privação”. Assim, há 503.227 que vivem com até US$ 5,50 (R$ 28,20) por dia.
E, ainda, há mais 137.075 em situação de extrema pobreza na região da Grande Vitória. Isso se refere aos indivíduos que vivem em domicílios em que a renda per capita é inferior a R$ 160 por mês, muito distante do ideal.
O Dieese apontou que o valor médio da cesta básica, em Vitória, estava em R$ 700,75.
Quem tem fome, tem pressa.