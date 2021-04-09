Poucas&Boas: Bandidagem falsifica até Pix de doações para pobres no ES

Passa pra cá a doação, moço! Crédito: Amarildo

A bandidagem não tem limites. A Prefeitura de Barra de São Francisco precisou suspender uma campanha de doações em dinheiro para fornecer alimentação para a população em situação de risco do município, porque o QR-Code com o Pix das doações foi fraudado. “Enviamos por aplicativo de mensagem um card com o QR-Code para facilitar as doações. O objetivo era, principalmente, alcançar os francisquenses que moram em Vitória. Mas alguém copiou o card e trocou o QR-Code colocando o pix de outra conta. Tivemos de suspender as doações”, lamentou o prefeito Enivaldo dos Anjos (PSD).

POLÍCIA INVESTIGA

Agora, a Polícia Civil está tentando descobrir quem foi que cometeu a fraude e tirou a comida da boca dos pobres. O dinheiro seria utilizado para reforçar o funcionamento do Centro de Apoio Alimentar, criado pela prefeitura há 15 dias e que serve em média 750 marmitas, de segunda a domingo, para famílias pobres do município num galpão cedido pela Igreja Presbiteriana.

VELHO GOLPE

O golpe é muito parecido com aquele em que criam um perfil falso de WhatsApp com a foto de uma pessoa e começam a mandar mensagem para contatos dele pedindo dinheiro emprestado. Só que copiar QR-Code de Pix é a primeira vez que se tem notícia por aqui.

MARQUE A CORRETA

Magno Malta apagou os vídeos em que atacava a vacina contra a Covid porque...

( ) “Eu apaguei?” ( ) Xi Jinping pediu ( ) Bolsonaro me prometeu um ministério

( ) Tomei um dose e gostei ( ) Não tinha espaço no HD.

TRISTEZA SEM FIM

Mais uma tragédia provocada pela Covid: certamente é a primeira vez na história em que uma missa da Festa da Penha é também uma celebração de corpo presente. E de um dos frades do Convento.

IRMÃOS EM CRISTO

Evangélico, o deputado Delegado Danilo Bahiense (sem partido), em reunião virtual com pastores na Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e Política Sobre Drogas, interrompeu a sessão para lamentar a morte do frei Luiz Flávio Loureiro, que atuava no Convento da Penha.

PROTEGENDO OS FRÁGEIS

A reunião do colegiado debateu como as igrejas, de um modo geral, podem ajudar na proteção de crianças e de adolescentes e no combate às drogas.

INGLÊS DE GRAÇA

Quem buscou agendamento da vacina contra a Covid-19, em Vila Velha, teve direito a uma rápida aula de inglês. Isso porque se repetiu a mensagem: "The service is unavailable". Traduzindo: "O serviço está indisponível". Em boa linguagem anglo-saxônica: "Sorry".

QUARENTENA SEM ISOLAMENTO

Apesar da quarentena, o índice de isolamento social nos quatro maiores municípios da Grande Vitória está longe o ideal, que é em torno de 70%. Do maior para o menor, eis o ranking, de acordo com a última quarta-feira (7): Vitória (44,8%), Vila Velha (43,79%), Cariacica (42,88%) e Serra (42,52%).

É O QUE TEMOS PARA HOJE

Por conta da pequena procura, alguns restaurantes self-service estão preparando metade da comida normalmente produzida em um dia comum. A escolha é sempre por alimentos de saída garantida, como arroz, feijão e carnes e saladas, sem variedade.

PARECE, MAS NÃO É

Tem gente afoita dizendo que já chegaram as vacinas contra a Covid-19 em estabelecimentos particulares. Na verdade, não é isso. Trata-se das imunizações tetravalente contra a gripe, que estão saindo na faixa de R$ 130.

ABSTINÊNCIA DE CONSUMO

Shoppings receberam alguns clientes que, na verdade, só quiseram passear, para sair um pouco da clausura de casa. Só lembrando que a Grande Vitória segue em risco extremo de contágio.

FERRACINHO 2022?

O prefeito de Guarapari, Edson Magalhães (PSDB), está espalhando por aí que o ex-senador Ricardo Ferraço está se filiando ao DEM para ser candidato a governador no ano que vem.

APAGÃO TELEFÔNICO

Tem gente reclamando do atendimento remoto, via telefone, do 1º Juizado Especial Cível de Vitória. Segundo leitor da coluna, desde segunda-feira (5) um aparelho toca até desligar e o outro está permanentemente ocupado.

AULA DE DIREITO

Professores do curso de Direito da Ufes, os advogados Marcelo Abelha e Flávio Cheim Jorge vão compor o corpo de pareceristas da “Suprema”, a Revista de Estudos Constitucionais do Supremo Tribunal Federal (STF). O convite foi feio pelo presidente do STF, o ministro Luiz Fux.

TEMPOS OBSCUROS E ESCUROS

No interior de Marechal Floriano, algumas comunidades ficaram até uma semana sem energia elétrica, resultado do temporal que caiu na região na semana passada.

EUCLÉRIO FAZ PEQUENA CIRURGIA

O prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio (DEM), passou por um procedimento cirúrgico na manhã desta quinta-feira (8) após um pequeno sangramento nasal em virtude de uso contínuo de anticoagulante. Segundo a assessoria, o prefeito está em observação no Hospital Meridional e deverá ter alta na manhã desta sexta (9).

UM ABRAÇO FRATERNO

A coluna expressa sua solidariedade às famílias das 8.106 vítimas da Covid-19 no Espírito Santo. A dor de cada um é a dor de todos nós.

ALÔ, MINISTRO KASSIO (COM K) NUNES MARQUES!