Poucas&Boas: Empresário faz campanha para doar torta capixaba aos pobres no ES

Torta capixaba, símbolo da culinária do Espírito Santo na Semana SantaCrédito: Aline Montebeller/Divulgação
Tem Semana Santa, tem torta capixaba, tem solidariedade. O empresário Assis Teixeira, dono do tradicional Restaurante Domus Itálica, na Praia da Costa, mais uma vez está promovendo a campanha Páscoa Solidária. Funciona assim: a cada quilo (R$ 99) de torta capixaba que vender, ele vai fazer mais um pedaço de 250g da iguaria para doá-lo a moradores de rua de Vila Velha.
FOME NAS RUAS
“A doação é aleatória. Saio pelas ruas para doar a torta, em locais indefinidos, nunca na porta do meu restaurante. Distribuo, por exemplo, na fila do SUS. Quando começo a distribuição, aparecem de 20 a 30 pessoas, é impressionante”, relata Assis.
SUCESSO NO ANO PASSADO
No ano passado, “de última hora”, como ressalta, o chef conseguiu vender 132 kg de torta durante a campanha Páscoa Solidária, o que gerou 132 pedaços de 250g da iguaria para serem distribuídos aos mais carentes. “Foi um sucesso”, lembra o empresário, que além da torta entrega sucos para as pessoas em situação de rua.
SOLIDARIEDADE PERMANENTE
A campanha de solidariedade não se limita à Páscoa. O chef, que criou, informalmente, uma missão para atender os mais necessitados, semanalmente doa de 40 a 50 marmitas nas ruas de Vila Velha. “É um trabalho legal que a gente está fazendo e que me deixa muito feliz.”
COMO ENCOMENDAR
Quem quiser contribuir com a Páscoa Solidária deve encomendar a torta capixaba pelo WhatsApp do chef Assis Teixeira (27) 99238-5151. O restaurante cobra uma taxa de R$ 10 para entregar a encomenda em Vila Velha e R$ 15, em Vitória. Quem não quiser pagar a taxa de entrega pode pegar a torta no próprio restaurante, que fica anexo ao Shopping Praia da Costa.
A ALEGRIA DE SER VICE
Audifax Barcelos, ex-prefeito da Serra, todo animado (menos o cavalinho) nas redes sociais antes da final do Campeonato Carioca com o Flu. AntesCrédito: Reprodução do Facebook
Bom domingo, Audifax Barcelos!
SAMBÃO S/A
A Prefeitura de Vitória vai disponibilizar 30 barracas para famílias que moram no bairro Mário Cypreste, onde fica localizado o Sambão do Povo, para que possam comercializar seus produtos e garantir uma renda extra durante os dias de desfiles das escolas de samba em Vitória. De acordo com os cálculos da PMV, o desfile deve atrair 50 mil foliões nos três dias de festa e movimentar aproximadamente R$ 20 milhões na economia da cidade.
SEGUE O JOGO
De um torcedor desiludido entre um gole e outro de cerveja num bar no Centro de Vitória: “O governo do Estado liberou público total nos estádios para o Capixabão. Vai fazer diferença?”
BIENAL DA DELEGADA
Mais uma vez, a delegada Gracimeri Gaviorno (agora no Republicanos) vai disputar uma eleição, desta vez como candidata a deputada estadual.
ESTÃO PODENDO
Gilson Daniel e Coronel Ramalho estão firmando sua terceira dobradinha. Primeiro, Gilson era o prefeito de Viana quando escolheu Ramalho para secretário de Segurança do município. Depois, ambos foram colegas de secretariado do governador Casagrande (PSB). Agora, dividem espaço no partido Podemos.
PÉS-FRIOS
Por falar em Podemos, tem gente dizendo que o govenrador Casagrande e o guardião do Convento da Penha, frei Djalmo, deram azar para o ex-presidenciável (ex?) Sérgio Moro. É que o ex-juiz foi recebido com pompa e circunstância por ambos, o que acabou gerando grande polêmica.
A ARTE EXISTE PORQUE A VIDA NÃO BASTA
Começa nesta segunda-feira (4) a exposição de telas produzidas pelos alunos do Colégio Estadual, sob a direção do professor Iljorvanio, com o tema: "Vivendo a africanidade na escola pública". Os quadros ficarão expostos no Espaço Marien Calixte.
VAMOS TORCER
De Fábio Brasileiro, diretor-presidente do ES em Ação: “A privatização da Codesa nos enche de expectativa porque teremos a oportunidade de nos posicionar como um Estado mais competitivo e eficiente”.
AGORA VAI
O vereador da Serra Wellington Alemão anuncia que se filiou ao PSC para concorrer ao cargo de deputado estadual.
SEGUNDOU
O ex-prefeito Max Filho (PSDB), de Vila Velha, retomou suas reuniões presenciais das segundas-feiras.
ENERGIA NA CPI
O vereador de Vila Velha Renzo Mendes (PP) protocolou pedido de abertura de uma CPI na Câmara Municipal para apurar a responsabilidade da EDP e empresas de telefonia e TV por assinatura sobre a fiação excessiva em postes da cidade, o que provoca risco à sociedade. Segundo o parlamentar, fios desencapados estão expostos, caídos no chão ou dependurados em árvores, muros e postes de energia elétrica.
CONTANDO OS CENTAVOS
Motoristas de Vitória têm encontrado outro motivo para cruzar a ponte e chegar a Vila Velha: a gasolina mais barata. Postos vendem o litro por até 20 centavos mais barato na cidade canela-verde.
EUCLÉRIO, O VERSÁTIL
Euclério Sampaio foi visto, recentemente, em encontro com Paulo Hartung. O prefeito de Cariacica é conhecido por ser aliado do governador Renato Casagrande.
SEM PORTO À VISTA
Recordar é viver: agora privatizado, o Porto de Vitória foi durante muito tempo área de influência do PSB e da senadora Rose de Freitas (MDB).
DINHEIRO E PODER
Não será surpresa se o Republicanos lançar apenas dois candidatos a governador no país: o ex-ministro Tarcísio Freitas, em São Paulo, e o deputado estadual Erick Musso, no Espírito Santo. A prioridade nacional do partido é eleger uma grande bancada no Congresso e dar uma grande mordida no fundo partidário e no fundo eleitoral. Ou seja, estão de olho-gordo no dinheiro público.
NOVO COMENDADOR
Pablo Lira, do Instituto Jones dos Santos Neves, recebeu a Comenda Domingos Martins na Assembleia Legislativa. A honraria, proposta pelo deputado Luciano Machado, foi concedida durante sessão solene em homenagem ao trabalho científico do IJSN.
Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.