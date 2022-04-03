Poucas&Boas: Empresário faz campanha para doar torta capixaba aos pobres no ES

Torta capixaba, símbolo da culinária do Espírito Santo na Semana Santa Crédito: Aline Montebeller/Divulgação

Tem Semana Santa, tem torta capixaba, tem solidariedade. O empresário Assis Teixeira, dono do tradicional Restaurante Domus Itálica, na Praia da Costa, mais uma vez está promovendo a campanha Páscoa Solidária. Funciona assim: a cada quilo (R$ 99) de torta capixaba que vender, ele vai fazer mais um pedaço de 250g da iguaria para doá-lo a moradores de rua de Vila Velha.

FOME NAS RUAS

“A doação é aleatória. Saio pelas ruas para doar a torta, em locais indefinidos, nunca na porta do meu restaurante. Distribuo, por exemplo, na fila do SUS. Quando começo a distribuição, aparecem de 20 a 30 pessoas , é impressionante”, relata Assis.

SUCESSO NO ANO PASSADO

No ano passado, “de última hora”, como ressalta, o chef conseguiu vender 132 kg de torta durante a campanha Páscoa Solidária, o que gerou 132 pedaços de 250g da iguaria para serem distribuídos aos mais carentes. “Foi um sucesso”, lembra o empresário, que além da torta entrega sucos para as pessoas em situação de rua.

SOLIDARIEDADE PERMANENTE

A campanha de solidariedade não se limita à Páscoa. O chef, que criou, informalmente, uma missão para atender os mais necessitados, semanalmente doa de 40 a 50 marmitas nas ruas de Vila Velha. “É um trabalho legal que a gente está fazendo e que me deixa muito feliz.”

COMO ENCOMENDAR

Quem quiser contribuir com a Páscoa Solidária deve encomendar a torta capixaba pelo WhatsApp do chef Assis Teixeira (27) 99238-5151. O restaurante cobra uma taxa de R$ 10 para entregar a encomenda em Vila Velha e R$ 15, em Vitória. Quem não quiser pagar a taxa de entrega pode pegar a torta no próprio restaurante, que fica anexo ao Shopping Praia da Costa.

A ALEGRIA DE SER VICE

Audifax Barcelos, ex-prefeito da Serra, todo animado (menos o cavalinho) nas redes sociais antes da final do Campeonato Carioca com o Flu. Antes Crédito: Reprodução do Facebook

Bom domingo, Audifax Barcelos!

SAMBÃO S/A

Prefeitura de Vitória vai disponibilizar 30 barracas para famílias que moram no bairro Mário Cypreste, onde fica localizado o Sambão do Povo , para que possam comercializar seus produtos e garantir uma renda extra durante os dias de desfiles das escolas de samba em Vitória. De acordo com os cálculos da PMV, o desfile deve atrair 50 mil foliões nos três dias de festa e movimentar aproximadamente R$ 20 milhões na economia da cidade.

SEGUE O JOGO

De um torcedor desiludido entre um gole e outro de cerveja num bar no Centro de Vitória : “O governo do Estado liberou público total nos estádios para o Capixabão. Vai fazer diferença?”

BIENAL DA DELEGADA

Mais uma vez, a delegada Gracimeri Gaviorno (agora no Republicanos) vai disputar uma eleição, desta vez como candidata a deputada estadual.

ESTÃO PODENDO

Gilson Daniel e Coronel Ramalho estão firmando sua terceira dobradinha. Primeiro, Gilson era o prefeito de Viana quando escolheu Ramalho para secretário de Segurança do município. Depois, ambos foram colegas de secretariado do governador Casagrande (PSB). Agora, dividem espaço no partido Podemos.

PÉS-FRIOS

Por falar em Podemos, tem gente dizendo que o govenrador Casagrande e o guardião do Convento da Penha, frei Djalmo, deram azar para o ex-presidenciável (ex?) Sérgio Moro. É que o ex-juiz foi recebido com pompa e circunstância por ambos, o que acabou gerando grande polêmica.

A ARTE EXISTE PORQUE A VIDA NÃO BASTA

Começa nesta segunda-feira (4) a exposição de telas produzidas pelos alunos do Colégio Estadual, sob a direção do professor Iljorvanio, com o tema: "Vivendo a africanidade na escola pública". Os quadros ficarão expostos no Espaço Marien Calixte.

VAMOS TORCER

De Fábio Brasileiro, diretor-presidente do ES em Ação: “A privatização da Codesa nos enche de expectativa porque teremos a oportunidade de nos posicionar como um Estado mais competitivo e eficiente”.

AGORA VAI

O vereador da Serra Wellington Alemão anuncia que se filiou ao PSC para concorrer ao cargo de deputado estadual.

SEGUNDOU

O ex-prefeito Max Filho (PSDB), de Vila Velha, retomou suas reuniões presenciais das segundas-feiras.

ENERGIA NA CPI

O vereador de Vila Velha Renzo Mendes (PP) protocolou pedido de abertura de uma CPI na Câmara Municipal para apurar a responsabilidade da EDP e empresas de telefonia e TV por assinatura sobre a fiação excessiva em postes da cidade, o que provoca risco à sociedade. Segundo o parlamentar, fios desencapados estão expostos, caídos no chão ou dependurados em árvores, muros e postes de energia elétrica.

CONTANDO OS CENTAVOS

Motoristas de Vitória têm encontrado outro motivo para cruzar a ponte e chegar a Vila Velha: a gasolina mais barata. Postos vendem o litro por até 20 centavos mais barato na cidade canela-verde.

EUCLÉRIO, O VERSÁTIL

Euclério Sampaio foi visto, recentemente, em encontro com Paulo Hartung. O prefeito de Cariacica é conhecido por ser aliado do governador Renato Casagrande.

SEM PORTO À VISTA

Recordar é viver: agora privatizado, o Porto de Vitória foi durante muito tempo área de influência do PSB e da senadora Rose de Freitas (MDB).

DINHEIRO E PODER

Não será surpresa se o Republicanos lançar apenas dois candidatos a governador no país: o ex-ministro Tarcísio Freitas, em São Paulo, e o deputado estadual Erick Musso, no Espírito Santo. A prioridade nacional do partido é eleger uma grande bancada no Congresso e dar uma grande mordida no fundo partidário e no fundo eleitoral. Ou seja, estão de olho-gordo no dinheiro público.

NOVO COMENDADOR

Pablo Lira, do Instituto Jones dos Santos Neves, recebeu a Comenda Domingos Martins na Assembleia Legislativa. A honraria, proposta pelo deputado Luciano Machado, foi concedida durante sessão solene em homenagem ao trabalho científico do IJSN.

ALÔ, DANIEL SILVEIRA!