O drama da pobreza no Espírito Santo: a guerra por um pão

Como é não ter com o que se alimentar? Como é experimentar a fome todos os dias? O relato de quem, literalmente, vive isso na pele e no estômago, é de arrepiar e pode, e muito, nos sensibilizar. A pandemia estourou ou escancarou a fotografia da fome em todo o nosso país, e em nosso pedaço de chão, não é diferente.

A matéria destaca que a pobreza vem aumentando no país desde 2015, segundo Daniel Duque, pesquisador da Economia Aplicada do FGV IBRE, mas a pandemia da Covid-19 acelerou o processo de empobrecimento da população brasileira. Particularmente no Espírito Santo, em estudo recente que conduziu, Daniel Duque viu o nível de pobreza passar de 22,4% para 27,6% da população entre 2019 e 2021. Isso significa dizer que, de 1,1 milhão de pobres no Estado, 233 mil ingressaram nesse estrato social nos últimos dois anos e vivem com até R$ 425 mensais, conforme indicadores do Banco Mundial.

Como fazer e o que fazer para superar esse drama? Os dois caminhos que temos e que podemos seguir passam pelas nossas mãos: mãos que usamos nas urnas e mãos que se estendem para dar o necessário a quem não tem. O primeiro caminho é o da consciência política. A fome precisa estar no plano de governo e no projeto de Estado daqueles e daquelas que serão eleitos. Nenhum governo deveria colocar a cabeça no travesseiro, à noite, sem antes ter saciado a fome dos que a eles estão confiados. Governo que não é capaz de erradicar a fome não é capaz de promover fome de futuro, de vida, de expectativa, de humanidade e humanização.

O segundo caminho é o da solidariedade. Nós também deveríamos, ao colocar comida no nosso prato ou a cabeça no travesseiro e pensar: todos comeram hoje? O que podemos fazer como iniciativa para amenizar e erradicar a fome? Aqui, podemos olhar para tantos projetos e iniciativas das instituições religiosas capixabas, das ONGs, da sociedade organizada. Recentemente, vimos uma matéria, discrepante, que realça o outro lado da história: 1% da população mais rica de cada país detém a riqueza nacional. No Brasil, esse 1% armazena quase 50% das riquezas de todo o país.

Quando olhamos para o cenário, podemos analisar que entre a discrepância da riqueza e da pobreza há um “abismo”, há uma distância, há uma desigualdade. A comida é apenas um traço que evidencia esse horror. A guerra por pão é real, tal como a guerra que se desenha em outros meandros da geografia mundial. Mas é uma guerra mais “silenciosa”. Só ouvem os seus gritos aqueles que por ela passam: quem ouve o grito de fome do filho é a Dona Maria, que amanhece com o estômago vazio sem saber o que dar de comer para seu filho. É seu Fernando, que luta dia a dia, com fome por uma cabeça de peixe.