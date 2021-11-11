No ES, a arte de levar comida aos pobres

Padre Kelder Brandão mostra obra da ceramista Tatiana Sodré Crédito: Nilza Vicentini

Se “a arte existe porque a vida não basta”, como bem definiu o poeta Ferreira Gullar, a arte pode também diminuir o sofrimento humano e até ajudar a levar alimento a quem mais necessita. Querem um exemplo?

Desde o final de abril deste ano, 16 ceramistas têm realizado, semanalmente, leilões para venda de peças produzidas por eles. O valor arrecadado é doado para a Campanha Paz e Pão, promovida pela Arquidiocese de Vitória

Em 29 edições do projeto Cerâmica pela Vida já foram arrecadados R$ 192 mil com a venda de 879 peças. Os arrematantes transferem o valor para a conta da Campanha Paz e Pão e, com esse recurso, o Vicariato para Ação Social Política e Ecumênica da Arquidiocese de Vitória pode realizar ações sociais como doação de cestas básicas para famílias carentes e o auxílio a pessoas em situação de rua, um dos principais públicos alvo do trabalho.

O incômodo de ver a piora na situação de pessoas carentes durante a pandemia tirou o sono de uma das idealizadoras do projeto, a artista Valéria Anchite. “Eu me senti tão incomodada que um dia fui deitar pensando naquilo e a ideia me veio à mente. Passei a conversar com amigos e em poucas semanas conseguimos realizar a primeira edição. Desde abril nós fazemos leilões em todos os finais de semana”, explicou.

O leilão é virtual e a próxima edição começa nesta sexta (12), às 18h, e termina no sábado (13), com encerramento dos lances às 22h. As imagens das 30 peças do acervo doado por artistas de todo o país serão publicadas na conta da Cerâmica pela Vida no Instagram (@ceramicapelavida) e os lances são feitos nos comentários das publicações.

"A Campanha Cerâmica pela Vida é uma iniciativa linda, de mentes e corações que sentem compaixão e que tem mobilizado o Brasil inteiro em torno de uma ação humanitária de enfrentamento à fome" Padre Kelder Brandão - Vigário para Ação Social, Política e Ecumênica da Arquidiocese de Vitória

A partir de um valor mínimo, os interessados podem registrar seus lances com diferença mínima de R$ 10 para o anterior e são avisados via mensagem quando o seu lance é superado. “Acho que o grande diferencial de ter dado certo é termos escolhido um beneficiário que tem credibilidade, que é a Campanha Paz e Pão”, acrescenta Valéria.

Cerca de 1,3 mil pessoas já participaram dos eventos, que têm reunido peças de artistas de relevo internacional, como Cibele Nakamura e Hideko Honma, de São Paulo , mas que recebem também a contribuição de artistas iniciantes na cerâmica.

Peça doada ao leilão pela ceramista Cibele Nakamura Crédito: Divulgação

Para todos eles, a iniciativa tem servido ainda como vitrine para o trabalho, como explica a idealizadora. “Como é possível que a pessoa interessada não consiga arrematar uma peça específica, há quem procure o artista para adquirir outros itens dele, porque passa a apreciar o trabalho”, diz Valéria.

A Campanha Paz e Pão foi lançada em abril deste ano e tem um cunho permanente. É possível se cadastrar como doador no site da ação solidária, contribuindo por um ano com uma quantia fixa para auxiliar na compra de alimentos para famílias em vulnerabilidade social.

“Milhares de famílias foram assistidas ao longo de 2021 com os recursos arrecadados nos leilões. Nós, da Campanha Paz e Pão, e o nosso arcebispo, dom Dario , somos muito agradecidos pela generosidade desmedida desses ceramistas", destaca padre Kelder Brandão, vigário para Ação Social, Política e Ecumênica da Arquidiocese de Vitória.

ARTISTAS QUE FAZEM PARTE DO PROJETO CERÂMICA PELA VIDA

Valéria Anchite



Maritê Bonna



Clara Pignaton



Ana Ofélia Brignol Pacheco da Silva



Teresa Drago



Tatiana Campagnaro



Andréia Lara Tose



Denise Barbieri Biscotto



Gina Abreu



Mônica Saldanha



Martha Schmidt



Danilo Martins Rocha



Cláudia Falabella



Juliana Martins de Andrade



Suziane de Paula



Débora Barone