Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

No ES, a arte de levar comida aos pobres

Leilão de peças artísticas arrecada recursos para a Campanha Paz e Pão, da Arquidiocese de Vitória

Públicado em 

11 nov 2021 às 02:09
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Padre Kelder Brandão mostra obra que ele ganhou da ceramista Tatiana Sodré
Padre Kelder Brandão mostra obra da ceramista Tatiana Sodré Crédito: Nilza Vicentini
Se “a arte existe porque a vida não basta”, como bem definiu o poeta Ferreira Gullar, a arte pode também diminuir o sofrimento humano e até ajudar a levar alimento a quem mais necessita. Querem um exemplo?
Desde o final de abril deste ano, 16 ceramistas têm realizado, semanalmente, leilões para venda de peças produzidas por eles. O valor arrecadado é doado para a Campanha Paz e Pão, promovida pela Arquidiocese de Vitória.
Em 29 edições do projeto Cerâmica pela Vida já foram arrecadados R$ 192 mil com a venda de 879 peças. Os arrematantes transferem o valor para a conta da Campanha Paz e Pão e, com esse recurso, o Vicariato para Ação Social Política e Ecumênica da Arquidiocese de Vitória pode realizar ações sociais como doação de cestas básicas para famílias carentes e o auxílio a pessoas em situação de rua, um dos principais públicos alvo do trabalho.

Veja Também

Direito fundamental à alimentação: judicialização da fome é caminho possível?

Pandemia empurrou mais 118 milhões de pessoas para a fome no mundo em 2020

O incômodo de ver a piora na situação de pessoas carentes durante a pandemia tirou o sono de uma das idealizadoras do projeto, a artista Valéria Anchite. “Eu me senti tão incomodada que um dia fui deitar pensando naquilo e a ideia me veio à mente. Passei a conversar com amigos e em poucas semanas conseguimos realizar a primeira edição. Desde abril nós fazemos leilões em todos os finais de semana”, explicou.
O leilão é virtual e a próxima edição começa nesta sexta (12), às 18h, e termina no sábado (13), com encerramento dos lances às 22h. As imagens das 30 peças do acervo doado por artistas de todo o país serão publicadas na conta da Cerâmica pela Vida no Instagram (@ceramicapelavida) e os lances são feitos nos comentários das publicações.
"A Campanha Cerâmica pela Vida é uma iniciativa linda, de mentes e corações que sentem compaixão e que tem mobilizado o Brasil inteiro em torno de uma ação humanitária de enfrentamento à fome"
Padre Kelder Brandão - Vigário para Ação Social, Política e Ecumênica da Arquidiocese de Vitória
A partir de um valor mínimo, os interessados podem registrar seus lances com diferença mínima de R$ 10 para o anterior e são avisados via mensagem quando o seu lance é superado. “Acho que o grande diferencial de ter dado certo é termos escolhido um beneficiário que tem credibilidade, que é a Campanha Paz e Pão”, acrescenta Valéria.

Veja Também

Onda de pobreza volta a se expandir com força no Brasil

Cerca de 1,3 mil pessoas já participaram dos eventos, que têm reunido peças de artistas de relevo internacional, como Cibele Nakamura e Hideko Honma, de São Paulo, mas que recebem também a contribuição de artistas iniciantes na cerâmica.
Peça doada ao leilão pela ceramista Cibele Nakamura
Peça doada ao leilão pela ceramista Cibele Nakamura Crédito: Divulgação
Para todos eles, a iniciativa tem servido ainda como vitrine para o trabalho, como explica a idealizadora. “Como é possível que a pessoa interessada não consiga arrematar uma peça específica, há quem procure o artista para adquirir outros itens dele, porque passa a apreciar o trabalho”, diz Valéria.

Veja Também

Muito granito, muito dinheiro, muita pobreza

Morte de idosos na pandemia empurra famílias para a pobreza no ES

A Campanha Paz e Pão foi lançada em abril deste ano e tem um cunho permanente. É possível se cadastrar como doador no site da ação solidária, contribuindo por um ano com uma quantia fixa para auxiliar na compra de alimentos para famílias em vulnerabilidade social.
“Milhares de famílias foram assistidas ao longo de 2021 com os recursos arrecadados nos leilões. Nós, da Campanha Paz e Pão, e o nosso arcebispo, dom Dario, somos muito agradecidos pela generosidade desmedida desses ceramistas", destaca padre Kelder Brandão, vigário para Ação Social, Política e Ecumênica da Arquidiocese de Vitória.

ARTISTAS QUE FAZEM PARTE DO PROJETO CERÂMICA PELA VIDA

  • Valéria Anchite
  • Maritê Bonna
  • Clara Pignaton
  • Ana Ofélia Brignol Pacheco da Silva
  • Teresa Drago
  • Tatiana Campagnaro
  • Andréia Lara Tose
  • Denise Barbieri Biscotto
  • Gina Abreu
  • Mônica Saldanha
  • Martha Schmidt
  • Danilo Martins Rocha
  • Cláudia Falabella
  • Juliana Martins de Andrade
  • Suziane de Paula
  • Débora Barone

Ações de solidariedade em prol dos carentes

O dia 14 de novembro é lembrado como o Dia Mundial dos Pobres e a data marcará o encerramento da Jornada Mundial do Pobre, lançada pelo papa Francisco. Esse tem sido um tempo de solidariedade e cuidado com os mais carentes ao nosso redor, especialmente diante da crise social causada pela pandemia de Covid-19.
 Até o encerramento da Jornada do Pobre, todas as paróquias da Arquidiocese de Vitória estão organizando diferentes atividades durante esse período, que começou em 12 de outubro, no dia de Nossa Senhora Aparecida.
 Para este domingo (14) estão sendo programadas, por exemplo, ações como café da manhã, corte de cabelo, banho, almoço, distribuição de absorventes e materiais de higiene.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Auxílio emergencial: a classe média ou os pobres?

Furo no teto por eleição não garante nem comida para mais pobres

Em vez de ajudar quem precisa, furar teto deixa brasileiros mais pobres

Por que a mão pesada do Estado cai sobre os mais pobres?

Papo de Colunista: Kelder Brandão, o padre que não foge à luta (dos pobres)

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Cultura Arte Igreja Católica Fome Arquidiocese de Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte
Imagem de destaque
Quantos carros mais cabem nas nossas ruas?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados