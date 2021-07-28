Papo de Colunista: Kelder Brandão, o padre que não foge à luta (dos pobres)

Ele não tem medo de cara feia. E se a luta é dos pobres, pode chamá-lo que ele briga junto. Não estamos falando de um líder político, mas de um padre da Arquidiocese de Vitória famoso não por se exibir em programas de autoajuda e dar conselhos fúteis, mas pela disposição em transformar a dura realidade social onde atua. Este é o perfil do padre Kelder Brandão, o entrevistado desta quarta-feira (28) do Papo de Colunista. O programa foi transmitido pelo site de A Gazeta e pelas plataformas digitais do jornal (Facebook e YouTube) e a live pode ser conferida no final desta matéria. O bate-papo está disponível também em podcast. Aperte o play e confira.
Vigário episcopal para Ação Social, Política e Ecumênica, dentro e fora da igreja Kelder é reconhecido como o padre das causas sociais, o sacerdote que busca Jesus nos traficantes de Vitória, o padre que rezou missa de Domingo de Ramos ao lado de um corpo estirado numa avenida. E é identificado, também, pela solidariedade e grande senso de justiça.
Kelder Brandão vai contar um pouco sobre sua origem, sua vocação, a sua luta dentro e fora da Igreja Católica, as vitórias, as frustrações, os seus planos.
O Papo de Colunista está sendo comandado pelo jornalista Leonel Ximenes, até o dia 11 de agosto, durante as férias dos colunistas Beatriz Seixas e Rafael Braz.