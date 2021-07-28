Papo de Colunista: Kelder Brandão, o padre que não foge à luta (dos pobres)

Vigário episcopal para Ação Social, Política e Ecumênica, dentro e fora da igreja Kelder é reconhecido como o padre das causas sociais, o sacerdote que busca Jesus nos traficantes de Vitória, o padre que rezou missa de Domingo de Ramos ao lado de um corpo estirado numa avenida. E é identificado, também, pela solidariedade e grande senso de justiça.