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Podcast #64

Papo de Colunista: líder ferroviário no ES fala sobre o futuro dos sindicatos

Colunista de A Gazeta recebe Wagner Xavier, presidente do Sindfer, entidade fundada há 89 anos e que é uma das mais tradicionais do Estado

Publicado em 20 de Julho de 2021 às 19:44

Públicado em 

20 jul 2021 às 19:44

Colunista

Líder de um dos maiores sindicatos do Estado, Wagner Xavier, presidente do Sindicato dos Ferroviários, é o convidado do Papo de Colunista desta quarta-feira (21). Eleito em outubro de 2019, Wagner fala, entre outros assuntos, sobre o futuro do movimento sindical, o fim do Imposto Sindical obrigatório, as lutas da sua categoria e o governo Bolsonaro.
Com 89 anos de existência, o Sindfer é um dos mais antigos sindicatos classistas dos Estados do Espírito Santo e de Minas Gerais. A entidade representa os empregados da Vale que trabalham no Complexo de Tubarão e ao longo dos cerca de 700 km da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM).
Papo de Colunista: líder ferroviário no ES fala sobre o futuro dos sindicatos
Papo de Colunista: líder ferroviário no ES fala sobre o futuro dos sindicatos Crédito: Divulgação/Arte A Gazeta
O programa é comandado pelo jornalista Leonel Ximenes, até o dia 11 de agosto, durante as férias dos colunistas Beatriz Seixas e Rafael Braz.
O programa foi transmitido pelo site de A Gazeta e pelas plataformas digitais do jornal e também disponível em podcast. Aperte o play e confira o bate-papo.

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