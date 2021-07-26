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Leonel Ximenes

Muito granito, muito dinheiro, muita pobreza

Cidade rica em rochas ornamentais no ES vai distribuir absorventes e itens de higiene pessoal para cerca de 15 mil mulheres

Publicado em 26 de Julho de 2021 às 02:05

Públicado em 

26 jul 2021 às 02:05
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Barra de São Francisco: 39% da população vive com apenas meio salário-mínimo de renda per capita
Barra de São Francisco: 39% da população vive com apenas meio salário-mínimo de renda per capita Crédito: Helder Souza
O granito (de excelente qualidade) extraído na região não está sendo forte o suficiente para impedir que Barra de São Francisco ainda apresente altos índices de pobreza - 39% da sua população vive com apenas meio salário-mínimo de renda per capita por mês. Por isso, a prefeitura vai passar a distribuir, gratuitamente, itens de higiene pessoal, inclusive absorventes, para as mulheres de baixa renda da cidade.
Serão beneficiadas 15 mil mulheres, entre 12 e 45 anos de idade, com o Programa de Enfrentamento à Pobreza Menstrual, aprovado recentemente (por unanimidade) por meio de um projeto de lei, de autoria do Executivo, enviado à Câmara de Vereadores.
Para ter direito ao benefício, as mulheres terão que estar inscritas no Cadastro Único da Secretaria Municipal da Mulher, Habitação e Assistência Social, pasta a quem competirá a execução do programa. Essas mulheres, em fase reprodutiva, receberão absorventes, sabonetes e outros itens de higiene pessoal necessários para atravessarem o período de menstruação com dignidade.
“Pesquisa do IBGE indicou que há 7,2 milhões de mulheres vivendo em situação de extrema pobreza no país. Isso, somado ao fato de que ainda temos uma população muito jovem, nos permite avaliar que a grande maioria dessas mulheres está em idade reprodutiva, podendo-se inferir que muitas delas vivenciam também a pobreza menstrual”, explicou o prefeito Enivaldo dos Anjos (PSD), que elaborou o projeto de lei inspirado pelas comemorações do Dia Internacional da Higiene Menstrual, celebrado todo dia 28 de maio.

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A secretária municipal da Mulher, Shirley Teixeira Ribeiro, 43 anos, adianta que nesta semana deverão ser implementadas as primeiras medidas do programa de apoio às mulheres. A prefeitura vai levantar a demanda pelos materiais e fará em seguida a licitação para aquisição dos itens de higiene.

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Barra de São Francisco tem 45 mil habitantes, dos quais cerca de 24 mil são mulheres. O prefeito calcula que pouco mais da metade delas serão beneficiadas pelo programa previsto em lei. Localizada na Região Noroeste do Estado, a cidade teve uma grande evolução no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) nos últimos 30 anos: saltou de 0,400 para 0,683.
A mortalidade infantil, porém, ainda é considerada alta: 15,6 crianças por mil (antes de completar um ano de idade). Tem o 19º pior índice dentre os 78 municípios do Estado. Para efeito de comparação, Domingos Martins, na região das montanhas, tem apenas 3,96 óbitos de crianças de até 1 ano de idade por cada grupo de mil nascimentos.
A taxa de escolarização em Barra de São Francisco é de 96,2% da população de 6 a 14 anos de idade, mas a renda per capita é de R$ 19.565,00, deixando o município em 39º lugar no Espírito Santo neste quesito, apesar do grande desenvolvimento dos últimos 30 anos produzido pela indústria de rochas ornamentais.
Como de resto em todo o país, a riqueza existe em Barra de São Francisco. Mas está sendo apropriada por poucos. Muito poucos.

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Uma potência na produção de rochas ornamentais

O Espírito Santo produz 82% das rochas ornamentais brasileiras, o correspondente a quase 6% da produção mundial desse mineral. Graças a uma dádiva da natureza, nesse cenário desponta Barra de São Francisco. De acordo com os dados produzidos pelas associações e sindicatos do setor, o município responde por 57% das exportações desse produto no Estado. Logo, pode-se concluir que a cidade produz mais de 3% das rochas artesanais consumidas no mundo. Em diferentes regiões do globo pode-se encontrar rochas de Barra de São Francisco nos pisos e revestimentos de prédios e aeroportos. O município detém hoje 59% das extrações de blocos de granito do ES e 45% das chapas beneficiadas. Concentra as indústrias de beneficiamento de 15 municípios do Noroeste do Estado.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Ibge Barra de São Francisco Enivaldo dos Anjos Pobreza Menstruação
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