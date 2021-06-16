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Leonel Ximenes

Estudante de Vitória faz campanha contra a “pobreza menstrual”

Na escola ela arrecadou 6,6 mil itens de higiene e autocuidado para mulheres que não têm acesso a esses produtos

Públicado em 

16 jun 2021 às 18:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Laura Locatel, de 17 anos, que idealizou a campanha na escola
Laura Locatel, de 17 anos, idealizou a campanha na escola Crédito: Divulgação
Uma aluna do Ensino Médio de uma escola particular de Vitória fez uma campanha interna que garantiu a arrecadação de 6,6 mil itens de higiene e autocuidado, como absorventes, papel higiênico e sabonetes. O material foi doado para mulheres que sofrem a chamada “pobreza menstrual”.
Laura Locatel, de 17 anos, estudante da Escola Monteiro, conta o quanto ficou impactada ao participar de uma ação social e perceber a reação de uma mulher ao receber um absorvente em meio a roupas doadas. “Ela ficou muito feliz quando viu o absorvente, até gritou”, lembra a estudante, explicando que este momento motivou a realização da campanha.
Estudo patrocinado por uma marca de absorvente em parceria com especialistas indica que, com as limitações financeiras, mulheres recorrem a alternativas como papel higiênico, roupas velhas, toalha de papel, jornal e até pão para sua higiene íntima. Esses métodos alternativos não são seguros para a saúde feminina, podendo gerar até infecções.

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Essa situação explica a criação de um termo chamado “pobreza menstrual”, que já foi trending topics (mais comentadas) nas redes sociais e é tema de um documentário vencedor do Oscar, em 2019 (“Absorvendo o Tabu”).
"A vontade de transformar esteve presente no meu coração durante todo o período de arrecadação, porque é muito bom, e esperançoso, ver as pessoas se juntarem para dedicar seu tempo e a sua essência para ações sociais que são tão importantes no contexto atual e que fazem tanta diferença, como a campanha de higiene menstrual"
Laura Locatel - Sobre o sentido da sua campanha
Além de ser uma questão séria de saúde, a pobreza menstrual afeta a confiança de meninas e mulheres e aumenta a evasão escolar.
Foram arrecadados 6,6 mil itens de higiene e autocuidado, como absorventes, papel higiênico e sabonetes
Foram arrecadados 6,6 mil itens de higiene e autocuidado, como absorventes, papel higiênico e sabonetes Crédito: Divulgação
Os itens arrecadados foram doados a organizações como a Casa Sociedade de Estudos Espíritas Irmão Tomé e o Serviço de Engajamento Comunitário (Secri). A campanha foi divulgada também no aplicativo e nas redes sociais da escola, que deu apoio à iniciativa da estudante.
Segundo relatório divulgado há cerca de 20 dias pelo Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), no Brasil, 713 mil meninas vivem sem acesso a banheiro ou chuveiro em seu domicílio e mais de 4 milhões não têm acesso a itens mínimos de cuidados menstruais nas escolas.
No documento, o Unicef indica ainda que as meninas brasileiras também estão sob situação de grande vulnerabilidade envolvendo outros serviços básicos que são essenciais para garantir a dignidade menstrual: 900 mil não têm acesso a água canalizada em seus domicílios e 6,5 milhões vivem em casas sem ligação à rede de esgoto.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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