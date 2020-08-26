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Primeiro Ciclo

Médicos explicam quando a menstruação em crianças é precoce e o que a provoca

Especialistas descrevem que a menstruação antes dos 9 anos de idade pode ser decorrente de estímulos visuais e alimentos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 ago 2020 às 10:40

Publicado em 26 de Agosto de 2020 às 10:40

Menina sem identificação
Meninas passam por intensas mudanças físicas e psicológicas na adolescência Crédito: Victoria Priessnitz/Unsplash
A passagem da infância para a fase da adolescência é marcada por mudanças psicológicas e também físicas. Para as meninas, quando falamos das transformações do corpo, entre as alterações estão os ciclos menstruais.  A idade em que a primeira menstruação pode ocorrer está entre o período de 9 a 15 anos, variando de organismo para organismo.
"Só chamamos de precoce quando acontece antes dos 9 anos. A média de idade, no Brasil, é 12 anos, mas é totalmente normal a menarca - primeira menstruação -  entre 9 e 15 anos. Fatores como tumores ovarianos e o estilo de vida podem ser fatores que levam a essa menstruação precoce", descreve Thaissa Tinoco Sassine, vice-presidente da Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia do Espírito Santo

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Outro fator que pode levar à menstruação precoce são os estímulos visuais, como afirma a ginecologista Sylvia  Do Val Baiense. "Cenas de novelas, filmes, revistas e vídeos no youtube com teor que não está adequado para determinada faixa etária pode colaborar para que a primeira menstruação venha antes dos 9 anos. Devemos conversar sobre sexualidade com as crianças, tanto menino quanto menino, mas de acordo com a linguagem dela, de acordo com o que ela perguntar e não omitir", explica. 
A ginecologista da Rede Meridional, Maria de Fátima Schettino, diz que a alimentação também pode colaborar para que a menarca se anteceda. "Meninas obesas, insatisfação com o corpo e estado emocional abalado provoca uma cascata hormonal. As meninas já nascem com ovários, as gônadas adormecidas, e essa situação pode produzir hormônios ao ponto de ativá-las antes da hora", completou. 
Maria de Fátima também afirma que o início da atividade sexual incentiva a uma menarca antecipada.  Em todos os casos, cabe aos responsáveis e pediatras observar as mudanças no corpo para que sejam analisadas, por exemplo, a necessidade de acompanhamento e tratamento se houver a menstruação antes dos 9 anos. 

GRAVIDEZ

Thaissa Tinoco chama a atenção de que o fato de menstruar não faz com que o corpo da menina esteja pronto para uma gravidez. "A  adolescência vai até aos 18 anos. Este é um período em que o corpo está se adaptando, por isso, menstruar não significa que o corpo está adequado para uma gravidez", descreve a ginecologista.
Esse pensamento é reforçado pela médica Sylvia Baiense. "Elas são imaturas ainda. Por isso também é preciso ter todo jeito de falar, de conversar para que crianças não sejam pegas de surpresa por abusos", completou. 

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