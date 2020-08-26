Médicos explicam quando a menstruação em crianças é precoce e o que a provoca

Meninas passam por intensas mudanças físicas e psicológicas na adolescência Crédito: Victoria Priessnitz/Unsplash

A passagem da infância para a fase da adolescência é marcada por mudanças psicológicas e também físicas. Para as meninas, quando falamos das transformações do corpo, entre as alterações estão os ciclos menstruais. A idade em que a primeira menstruação pode ocorrer está entre o período de 9 a 15 anos, variando de organismo para organismo.

"Só chamamos de precoce quando acontece antes dos 9 anos. A média de idade, no Brasil, é 12 anos, mas é totalmente normal a menarca - primeira menstruação - entre 9 e 15 anos. Fatores como tumores ovarianos e o estilo de vida podem ser fatores que levam a essa menstruação precoce", descreve Thaissa Tinoco Sassine, vice-presidente da Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia do Espírito Santo

Outro fator que pode levar à menstruação precoce são os estímulos visuais, como afirma a ginecologista Sylvia Do Val Baiense. "Cenas de novelas, filmes, revistas e vídeos no youtube com teor que não está adequado para determinada faixa etária pode colaborar para que a primeira menstruação venha antes dos 9 anos. Devemos conversar sobre sexualidade com as crianças, tanto menino quanto menino, mas de acordo com a linguagem dela, de acordo com o que ela perguntar e não omitir", explica.

A ginecologista da Rede Meridional, Maria de Fátima Schettino, diz que a alimentação também pode colaborar para que a menarca se anteceda. "Meninas obesas, insatisfação com o corpo e estado emocional abalado provoca uma cascata hormonal. As meninas já nascem com ovários, as gônadas adormecidas, e essa situação pode produzir hormônios ao ponto de ativá-las antes da hora", completou.

Maria de Fátima também afirma que o início da atividade sexual incentiva a uma menarca antecipada. Em todos os casos, cabe aos responsáveis e pediatras observar as mudanças no corpo para que sejam analisadas, por exemplo, a necessidade de acompanhamento e tratamento se houver a menstruação antes dos 9 anos.

GRAVIDEZ

Thaissa Tinoco chama a atenção de que o fato de menstruar não faz com que o corpo da menina esteja pronto para uma gravidez. "A adolescência vai até aos 18 anos. Este é um período em que o corpo está se adaptando, por isso, menstruar não significa que o corpo está adequado para uma gravidez", descreve a ginecologista.