Professora é demitida após pais denunciarem agressões e racismo na Serra

Os alunos de 5º ano contaram aos familiares sobre agressões e falas racistas ditas pela professora durante a aula; episódio ocorreu na última terça (22)

Mikaella Mozer Repórter / [email protected]

Publicado em 24 de julho de 2025 às 18:36

Uma professora foi demitida após denúncias de agressão e preconceito racial feitas por ela contra alunos do 5º ano de uma escola municipal de ensino fundamental na Serra. A situação aconteceu no dia 22 de julho e a dispensa ocorreu após as mães dos estudantes entregarem uma carta de denúncia à Secretaria de Educação do município, na quarta-feira (23). >

Em nota, a pasta explicou que condena todo e qualquer tipo de ato de racismo. "Após tomar ciência do caso, adotou imediatamente todas as providências cabíveis. A profissional envolvida, que atuava em regime de designação temporária, foi ouvida e, diante da grave situação, teve o contrato encerrado - não fazendo mais parte dos quadros da prefeitura", explicou. >

O nome da unidade não será divulgado para preservar a identidade das vítimas, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente. No documento é relatado que a mulher assumiu a turma como substituta em designação temporária após uma professora passar mal. >

As atitudes começaram logo na entrada dos estudantes na sala de aula. A mãe de uma das alunas, que presenciou a situação, conversou com a reportagem da TV Gazeta. Conforme a responsável, a filha contou que a educadora estava exaltada ao receber os alunos, batendo na mesa e mandando as crianças ‘calarem a boca’.>

“Nisso, dois colegas dela (uma das alunas) se sentaram juntos e falou algo no ouvido um do outro. Ela (professora) chegou perto, falou para ele falar o que ele tinha falado com o outro coleguinha. O menino se negou a falar, então foi na hora que ela deu um mata-leão nele e foi apertando até ele falar o que ela queria ouvir”, explicou a mãe.>

Segundo a mãe, o enforcamento continuou, já que a criança não contava. A docente só soltou ao perceber que não daria o resultado desejado. >

“Quando ela soltou ele, outra criança também falou algo. Ela pegou o apagador e arremessou em outra criança, e também falou várias coisas com as crianças na sala, teve uma pressão psicológica. A minha filha não foi agredida, mas ela me disse que ficou muito assustada, saiu do lugar dela e foi sentar atrás para a professora não chegar a fazer nada com ela”, contou >

Pelas lembranças do dia vivido anteriormente, a menina teve receio de voltar à sala de aula. A mãe precisou convencê-la. “Não foi só uma agressão física, foi uma agressão psicológica que ela fez com as crianças também", afirmou.>

Preconceito racial

As agressões não foram as únicas atitudes assustadoras para os alunos. Isso porque houve relatos de falas preconceituosas. O momento teria acontecido no momento em que uma das crianças a chamou de ‘tia’. A mulher, segundo dito pelos alunos às mães, não gostou e frisou não ter ligação com a criança pela cor dele.>

Ela virou e falou assim: ‘Não, eu não sou nada seu, meu filho é branco, você é negro, eu não tenho na minha família x Mãe de uma das alunas

Ao ouvirem, os alunos começaram a falar sobre denunciá-la. Sem receio, ela informou que poderia contar tudo o que quisesse, pois não havia câmeras de gravação no local. Para a mãe entrevistada pela TV Gazeta, isso prova que a professora tem consciência sobre as próprias ações a todo momento. >

“Fiquei muito revoltada, a primeira coisa que dá na gente é revolta, porque pai e mãe entendem. E os pais que estiverem vendo essa reportagem, ajam, não deixe passar. A gente tem lei, temos medidas a fazer. Então procurem, não deixem as coisas mais acontecer, porque tem muito casos, toda vez que abre reportagem é caso de agressão, é professor trancando criança dentro de banheiro. Façam alguma coisa, se unam, tentem tomar voz. O que eu estou fazendo aqui agora é isso, não só pela minha filha, mas para qualquer criança que chegar perto dela, porque isso não pode acontecer, isso é revoltante”, desabafou a mãe. >

"Atitude incompatível"

Somada à exoneração da servidora, a Secretaria de Educação da Serra (Sedu) informou que o episódio é lamentável e totalmente incompatível com os valores da rede municipal de ensino, além de ter acontecido enquanto a profissional substituía a professora titular de uma turma do 5º ano. >

Conforme a administração central do município, os estudantes que presenciaram o fato foram acolhidos individualmente e receberam o apoio da equipe pedagógica. "A direção da unidade também prestou atendimento às famílias e permanece disponível para escuta e diálogo com os responsáveis", frisou. >

