De Pabllo Vittar a Caetano Veloso: Movimento Cidade aquece as turbinas para 7ª edição

Festival terá programação gratuita nos dias 15 e 16 de agosto, e evento extra, com ingressos, no dia 17. Programação acontece em Vila Velha

Bianca Lemos Estagiária de Comunicação Institucional / blemos

Publicado em 24 de julho de 2025 às 17:20

A expectativa é que o Festival reúna 40 mil pessoas durante os três dias de evento, em Vila Velha. Crédito: vans bumbeers

Arte, cultura, música e muita conexão. Esses são alguns dos pilares do Movimento Cidade, o maior festival de artes integradas do Espírito Santo, que chega à 7ª edição nos próximos dias 15 e 16 de agosto. Com um line-up que reúne nomes como Baiana System, Pablo Vittar, Os Garotin e Duquesa, o evento promete reunir experiências no Parque da Prainha, em Vila Velha.>

Mas uma nova edição traz consigo, também, novas formas de entreter. Por isso, pela primeira vez, o festival vai realizar o “Pequeno MC”, com atividades voltadas para a família e ao público infantil. E, além de toda a programação gratuita, outros dois formatos se apresentam ao público: o +MC, no dia 17 de agosto, e a NAV, uma espécie de “after” da programação dos dias 15 e 16.>

Para o +MC, o Movimento Cidade traz ao Estado a turnê “Caetano para festivais”. No mesmo evento, a cantora Marina Sena retorna à Prainha, após o show apoteótico de 2024, mas desta vez com a turnê do novo álbum, “Coisas Naturais”. Os ingressos já estão à venda.>

A expectativa é receber cerca de 40 mil pessoas durante os três dias de evento.>

>

Mais informações sobre ingressos e a programação completa estão disponíveis no site oficial: www.movimentocidade.com>

Criado em 2018, o Movimento Cidade se consolidou como parte do calendário cultural capixaba. Crédito: VansBumbeers

Fomento à cultura

A Rede Gazeta é parceira do projeto desde a primeira edição e, neste ano, renova o apoio institucional à iniciativa, visando ampliar o alcance das ações e fortalecer iniciativas culturais que geram impacto nos territórios e na vida dos capixabas.>

“A Rede Gazeta acredita na força da cultura como uma ferramenta de transformação social e na valorização dos movimentos que nascem no nosso território e impactam a cidade. Estar junto do Movimento Cidade mais uma vez reforça esse compromisso com iniciativas que dialogam com a diversidade e fortalecem a identidade capixaba”, pontua Eduardo Fachetti, gerente de Relações Institucionais do grupo. Eduardo Fachetti Gerente de Relações Institucionais da Rede Gazeta

Sobre o Festival

Criado em 2018, o Movimento Cidade evento passou a fazer parte do calendário cultural capixaba e, ao longo dos anos, ampliou sua atuação com formações, intervenções artísticas e encontros temáticos que vão além do festival.>

Para Luísa Costa, diretora-geral do Movimento Cidade, esse reconhecimento vem da forma como o projeto representa e valoriza quem constrói a cultura no Espírito Santo.>

“O Movimento Cidade se tornou realmente um evento calendarizado, um evento que as pessoas esperam a cada ano. É onde as pessoas se sentem reconhecidas, por ser um projeto que preza tanto pela diversidade das suas ações, dos seus personagens, da sua programação. É um festival do Estado para o Estado, feito por pessoas do Estado”, afirma. >

