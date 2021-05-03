Projeto quer garantir absorventes a estudantes de baixa renda no ES

O deputado estadual Rafael Favatto
(Patriotas) apresentou um projeto de lei que cria o programa de distribuição gratuita de absorventes para todas as alunas das escolas públicas de nível fundamental e médio do Espírito Santo. Os itens de higiene seriam entregues mensalmente por meio de cotas.
A ideia é combater o que a Organização das Nações Unidas (ONU)
chama de pobreza menstrual. Segundo o Fundo de População da ONU, a expressão se refere à dificuldade que mulheres de baixa renda enfrentam para ter acesso a produtos para o período menstrual, incluindo absorventes e tampões.
“A educação menstrual precisa ser tratada nos programas de apoio à mulher nas escolas, nos postos de saúde. A falta de conhecimento com a falta de condições financeiras põe a mulher em situação de vulnerabilidade e sérias consequências emocionais”, afirma Favatto.
O parlamentar, que também é médico ginecologista e obstetra, alerta ainda que a falta de acesso a esses produtos e facilidades leva ao risco de infecção no aparelho urinário para essas mulheres.
No Reino Unido, por exemplo, esse projeto já é uma realidade e virou lei. “Falta de recursos, constrangimento, absenteísmo escolar ou de trabalho, vários problemas estão sendo expostos e cabe a nós, parlamentares, abrir os olhos para uma causa pouco debatida, a chamada pobreza menstrual no Brasil”, diz.