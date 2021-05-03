Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Projeto quer garantir absorventes a estudantes de baixa renda no ES

Os itens de higiene seriam entregues às mulheres por meio de cotas mensais

Publicado em 03 de Maio de 2021 às 17:30

Públicado em 

03 mai 2021 às 17:30
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Absorvente interno: uso ainda gera dúvidas em muitas mulheres
Absorvente interno: ONU aponta pobreza menstrual em todo o mundo  Crédito: Victor Moussa/Shutterstock
deputado estadual Rafael Favatto (Patriotas) apresentou um projeto de lei que cria o programa de distribuição gratuita de absorventes para todas as alunas das escolas públicas de nível fundamental e médio do Espírito Santo. Os itens de higiene seriam entregues mensalmente por meio de cotas.
A ideia é combater o que a Organização das Nações Unidas (ONU) chama de pobreza menstrual. Segundo o Fundo de População da ONU, a expressão se refere à dificuldade que mulheres de baixa renda enfrentam para ter acesso a produtos para o período menstrual, incluindo absorventes e tampões.
“A educação menstrual precisa ser tratada nos programas de apoio à mulher nas escolas, nos postos de saúde. A falta de conhecimento com a falta de condições financeiras põe a mulher em situação de vulnerabilidade e sérias consequências emocionais”, afirma Favatto.
O parlamentar, que também é médico ginecologista e obstetra, alerta ainda que a falta de acesso a esses produtos e facilidades leva ao risco de infecção no aparelho urinário para essas mulheres.

Veja Também

Câmara aprova lei que obriga Vitória a fornecer absorventes nas escolas

De absorventes a coletores: saiba qual é mais eficaz para a menstruação

No Reino Unido, por exemplo, esse projeto já é uma realidade e virou lei.  “Falta de recursos, constrangimento, absenteísmo escolar ou de trabalho, vários problemas estão sendo expostos e cabe a nós, parlamentares, abrir os olhos para uma causa pouco debatida, a chamada pobreza menstrual no Brasil”, diz.
Em Vitória, as vereadoras Camila Valadão (Psol) e Karla Coser (PT) pediram ao prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) que absorventes higiênicos sejam incluídos em cestas básicas distribuídas pela prefeitura.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Verão sem neuras: como aproveitar praias e piscinas durante a menstruação

Médicos explicam quando a menstruação em crianças é precoce e o que a provoca

Entenda como as férias podem afetar a menstruação e piorar a TPM

Crítica: "Absorvendo o Tabu" vai além do pudor acerca da menstruação

Mulheres adotam sangue da menstruação como filosofia e símbolo sagrado

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Assembleia Legislativa do ES mulher Vitória (ES) Rafael Favatto
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
De volta ao lápis e papel: por que as escolas da Suécia estão reduzindo o ensino digital
Imagem de destaque
Oito crianças morrem em tiroteio na Louisiana, segundo a polícia; o que se sabe
Ana Paula Renault e Milena reforçam a fama de Sagitário e Peixes no jogo (Imagem: Reprodução digital | TV Globo)
Milena questiona 'coração partido' e discute com Ana Paula no BBB 26

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados