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Estado é responsável por 82% das exportações de rochas ornamentais

Potencial do Espírito Santo é um dos trunfos da Vitória Stone Fair 2020, que vai até sexta-feira, no Pavilhão de Carapina, na Serra

Publicado em 11 de Fevereiro de 2020 às 19:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 fev 2020 às 19:50
Dotadas de desenhos e cores únicas, as rochas ornamentais são bastante requisitadas em projetos exclusivos. Crédito: Sindirochas/Divulgação
Líder nas exportações nacionais de rochas ornamentais, o Espírito Santo é responsável pelo envio de 82% dos mármores, granitos e outras rochas naturais produzidos no Brasil para todo o mundo. O potencial do Estado é um dos destaques da Vitória Stone Fair 2020, que vai até sexta-feira, dia 14, no Pavilhão de Carapina, na Serra.
Com cerca de 240 expositores e uma previsão de público visitante de 18 mil pessoas de mais de 50 países, a feira terá a participação de grandes nomes do setor de rochas ornamentais e suas tecnologias, com representantes de países como Itália, Turquia, Egito, Palestina, Austrália e Portugal. O evento é considerado um dos principais encontros do setor no Brasil e nas Américas e traz os mais diversos materiais, do mais básico até o superexótico.
A Vitória Stone Fair tem uma importância singular no setor de rochas ornamentais. Ela deixou de ser um evento essencialmente capixaba e passou a enfatizar a força do Brasil neste segmento econômico frente ao mercado global. Consolidada como um dos quatro mais importantes eventos do setor de rochas ornamentais do mundo, a Vitória Stone Fair é uma feira de grande expressão para a atividade e movimenta toda a cadeia produtiva, pois carrega em seu histórico uma crescente trajetória de negócios e parcerias, o que contribui para o fortalecimento do setor frente aos desafios impostos, avalia o presidente do Sindicato das Indústrias de Rochas Ornamentais, Cal e Calcários do Estado (Sindirochas), Tales Machado.
O evento também se tornou um espaço para reunir arquitetos e designers interessados no potencial dos materiais naturais para uso criativo e na construção. Dotadas de desenhos e cores únicas, as rochas ornamentais são bastante requisitadas em projetos exclusivos. E para apresentar essa gama de produtos exóticos, acontecerá, em paralelo, a terceira edição da exposição Brazilian Stones Original Design.
Com curadoria da arquiteta e designer Vivian Coser, o projeto conta com a participação de designers brasileiros renomados, como Arthur Casas, Etel Carmona e Ivan Rezende e do designer espanhol Nino Bauti, entre outros que, em parceria com a indústria de rochas, criaram peças exclusivas utilizando pedras naturais.
Entre as criações expostas estão mesas, poltronas, aparadores e luminárias, pensados de formas inovadoras e formatos ousados, mostrando as diversas possibilidades de aplicação das pedras naturais na decoração.
A Vitória Stone Fair proporciona ao visitante uma experiência única: conhecer a tecnologia e a transformação das pedras, desde a sua extração, passando pelo beneficiamento das chapas e chegando até peças de alto valor agregado, como móveis e obras de arte, conta a diretora da Milanez & Milaneze  empresa organizadora da feira , Flávia Milanez Milaneze.
Outro destaque da Vitória Stone Fair é o projeto Buyers Club, que viabiliza a vinda de compradores internacionais de mercados estratégicos para o setor. A expectativa dos organizadores é de que cerca de 100 compradores estrangeiros circulem pela feira como convidados, com foco voltado exclusivamente para a facilitação de negócios.
"Os empresários se planejam e esperam ansiosos por esse encontro, ponto central para a geração de negócios, desenvolvimento e transferência de conhecimentos no setor, onde especialistas e empresas se encontram e discutem tendências e inovações da indústria de pedras e tecnologia"
Tales Machado - Presidente do Sindirochas
Para Tales Machado, a Vitória Stone Fair é consolidada como um dos quatro mais importantes eventos do setor de rochas ornamentais do mundo. Crédito: Thiers Turini

Exportações batem US$ 1 bilhão

Em 2019, o setor de rochas ornamentais no Brasil bateu a marca de US$ 1 bilhão em exportações, marcando a sua retomada. Desse montante, o Espírito Santo foi responsável por quase US$ 828 milhões, marcando um crescimento de 4,43% no faturamento, comparado a 2018.
Os principais destinos das rochas brasileiras, em 2019, foram Estados Unidos, China, Itália, México e Reino Unido. No ano passado, o Brasil enviou suas pedras naturais para 125 países, sendo que o Estado exportou para 106.
O Espírito Santo possui hoje o maior arranjo produtivo de rochas brasileiro. São cerca de 1.600 empresas no Estado que geram mais de 25 mil empregos diretos e 100 mil indiretos e está presente nos 78 municípios. Toda a sua cadeia corresponde a aproximadamente 10% do PIB estadual.
Completam a segunda e terceira posição Minas Gerais e Ceará, com 11,3% e 2,2%, respectivamente. Juntos, os três estados respondem por 95,3% de toda a exportação de rochas ornamentais do País.
Vitória Stone Fair proporciona ao visitante a experiência de conhecer a tecnologia e a transformação das pedras. Crédito: Sindirochas/Divulgação

O Setor de Rochas Ornamentais

Faturamento em 2019:
Brasil: US$ 1.014 bilhão x Espírito Santo: US$ 828 milhões
Principais Estados exportadores:
Espírito Santo: 82,7%
Minas Gerais: 11,4%
Ceará: 1,4%
Rio Grande do Norte: 1,3%
Paraíba: 0,8%
Principais municípios exportadores:
Serra: 25,3%
Cachoeiro de Itapemirim: 19,5%
Barra de São Francisco: 13%
São Domingos do Norte: 4,3%
Castelo: 3,2%

Vitória Stone Fair 2020

A Vitória Stone Fair 2020 vai até sexta-feira, dia 14, no Pavilhão de Carapina, na Serra, e terá a participação de cerca de 240 expositores e uma previsão de público visitante de mais de 18 mil pessoas, de 50 países.

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