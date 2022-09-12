O que pensam os candidatos ao governo do ES sobre as BRs 101 e 262

CONFIRA OUTRAS REPORTAGENS DA SÉRIE
- 05/09: Lotação no Transcol
- 06/09: Combate à pobreza
- 07/09: Rombo do ICMS
- 08/09: Cais das Artes
- 09/09: Abandono escolar
- 12/09: BRs 101 e 262
- 13/09: Guerra de facções
- 14/09: Terceira Ponte
- 15/09: Fila de cirurgias eletivas
- 16/09: Violência contra a mulher
Entenda a série de reportagens
A série O que os candidatos ao governo do ES pensam sobre… apresenta, como o nome sugere, as propostas de todos os concorrentes ao comando do Palácio Anchieta para dez desafios do Estado nas mais diversas áreas, como saúde, educação, transporte e segurança pública. O especial, que será publicado de segunda a sexta-feira, entre os dias 5 e 16 de setembro, tem o objetivo de ajudar os eleitores capixabas na hora do voto.