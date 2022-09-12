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Eleições 2022

O que pensam os candidatos ao governo do ES sobre as BRs 101 e 262

Rodovias, que sofrem há anos com impasses nas obras modernização, são tema da sexta reportagem da série de A Gazeta que apresenta propostas dos nomes que disputam o Palácio Anchieta para desafios do Estado
Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

12 set 2022 às 10:59

Publicado em 12 de Setembro de 2022 às 10:59

Em 2022, o Espírito Santo sofreu dois baques importantes nas áreas de mobilidade e infraestrutura viária. O primeiro foi a retirada da BR 262 do processo de concessão por falta de interesse do setor privado. Ninguém queria explorar a rodovia. O segundo foi a decisão da Eco101 de devolver a administração da BR 101 ao governo federal.
No primeiro caso, trata-se da mais importante ligação entre o Estado e Minas Gerais, vital para o escoamento de produtos para os portos capixabas e importante rota de turistas. A BR 262 é conhecida pelas curvas sinuosas, pelos acidentes graves e, muitas vezes, sofre sem a manutenção adequada.
Já a BR 101, concedida desde 2013, teve importantes melhorias no período, ainda que muitas intervenções não tenham saído do papel. Mas impasses recentes fizeram com que a empresa decidisse que o negócio não é mais vantajoso.
Nesta série produzida por A Gazeta, os candidatos a governador do Espírito Santo foram convidados a apresentar propostas para 10 áreas sensíveis do Estado, entre as quais as duas rodovias federais. Confira as respostas para esse tema:

CONFIRA OUTRAS REPORTAGENS DA SÉRIE

Entenda a série de reportagens

A série O que os candidatos ao governo do ES pensam sobre… apresenta, como o nome sugere, as propostas de todos os concorrentes ao comando do Palácio Anchieta para dez desafios do Estado nas mais diversas áreas, como saúde, educação, transporte e segurança pública. O especial, que será publicado de segunda a sexta-feira, entre os dias 5 e 16 de setembro, tem o objetivo de ajudar os eleitores capixabas na hora do voto.

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