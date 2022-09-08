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Eleições 2022

O que pensam os candidatos ao governo do ES sobre o Cais das Artes

Série de A Gazeta que apresenta propostas dos nomes que disputam o Palácio Anchieta segue nesta quinta (8) com respostas para complexo cultural, com obras paralisadas há sete anos
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

08 set 2022 às 08:11

Publicado em 08 de Setembro de 2022 às 08:11

Projetado pelo renomado e premiado arquiteto capixaba Paulo Mendes da Rocha, morto em 2021, antes de ver sua criação concluída, o complexo cultural Cais das Artes foi anunciado em 2008 pelo então governador Paulo Hartung com a promessa de colocar o Espírito Santo no circuito de grandes exposições artísticas. Pela previsão inicial, seria inaugurado em 2012, mas uma série de contratempos e judicializações empacou a obra.
O investimento total seria de R$ 115 milhões, no entanto até 2018 o governo já havia gasto mais de R$ 129 milhões na estrutura, ainda longe da conclusão. Pelas estimativas da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), mais R$ 70 milhões ainda serão necessários para finalizar o complexo cultural, que ainda pode precisar de reparos na estrutura depois de sete anos de obras paralisadas.
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Ao todo, o teatro teria 600 metros quadrados com 1,3 mil lugares e um vão livre de mais de 25 metros de altura até o teto. O museu compreenderia um espaço de 2,3 mil metros quadrados com auditório para 225 pessoas, cinco salas de exposições, biblioteca, cantina, recepção e cafeteria. Já a praça original foi projetada para ter cafeterias, livrarias e espaços para espetáculos e exposições ao ar livre.
O que pensam os candidatos ao governo do ES sobre o Cais das Artes
Essa história pode ganhar um novo capítulo ainda neste ano, com o recente anúncio do atual governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), de que o espaço pode ser concedido à iniciativa privada. O plano é de que a empresa vencedora do certame finalize a obra e, assim, passe a explorar a vocação cultural do equipamento. 
Mesmo que a licitação seja aberta ainda em 2022, a entrega desse importante espaço ficará nas mãos do próximo governador. Esse é tema desta quarta reportagem da série O que pensam os candidatos ao governo do ES sobre..., com propostas para os principais desafios do Espírito Santo, elencados pela reportagem. O objetivo é ajudar o eleitor capixaba a escolher seus representantes nas Eleições 2022. Confira as respostas a seguir:

CONFIRA OUTRAS REPORTAGENS DA SÉRIE

Entenda a série de reportagens

A série O que os candidatos ao governo do ES pensam sobre… apresenta, como o nome sugere, as propostas de todos os nomes que disputam o comando do Palácio Anchieta para dez desafios do Estado nas mais diversas áreas, como saúde, educação, transporte e segurança pública. O especial, que será publicado de segunda a sexta-feira, entre os dias 5 e 16 de setembro, tem o objetivo de ajudar os eleitores capixabas na hora do voto.

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