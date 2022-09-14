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Eleições 2022

O que pensam os candidatos ao governo do ES sobre a Terceira Ponte

Atual contrato de concessão da via se encerra em 2023 e com isso a decisão sobre o tema está nas mãos do próximo governador
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

14 set 2022 às 09:08

Publicado em 14 de Setembro de 2022 às 09:08

Principal ligação entre Vitória e Vila Velha, a Terceira Ponte está passando por obras para ganhar mais uma pista em cada sentido Uma ciclovia está sendo construída nas laterais da estrutura, com barreiras de proteção, ao custo de R$ 127 milhões.
A previsão é que o novo visual do cartão-postal da Grande Vitória seja entregue em maio de 2023. Sete meses depois, em dezembro de 2023, outra data marcante: é quando se encerra o atual contrato de concessão da via — e também da Rodovia do Sol — com a Rodosol.
Por isso, a decisão de fazer a nova concessão ou de assumir a administração da ponte e dos 67,5 quilômetros da Rodovia do Sol estará nas mãos do novo governador. Essa definição é importante, pois pode acabar com o pedágio, tema que já foi alvo de tanta polêmica e ações na Justiça nos últimos anos.
Terceira Ponte e a mobilidade na Grande Vitória são tema da oitava reportagem da série O que pensam os candidatos ao governo do ES sobre..., com propostas para os principais desafios do Espírito Santo, elencados pela reportagem. O objetivo é ajudar o eleitor capixaba a escolher seus representantes nas Eleições 2022. Confira as respostas a seguir:

CONFIRA AS OUTRAS REPORTAGENS DA SÉRIE

Entenda a série de reportagens

A série O que os candidatos ao governo do ES pensam sobre… apresenta, como o nome sugere, as propostas de todos os concorrentes ao comando do Palácio Anchieta para dez desafios do Estado nas mais diversas áreas, como saúde, educação, transporte e segurança pública. O especial, que será publicado de segunda a sexta-feira, entre os dias 5 e 16 de setembro, tem o objetivo de ajudar os eleitores capixabas na hora do voto.

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