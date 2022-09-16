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Eleições 2022

O que pensam os candidatos ao governo do ES sobre violência contra a mulher

Combate à violência de gênero é tema do último capítulo da série de reportagens de A Gazeta que apresenta as propostas dos nomes que disputam o Palácio Anchieta para 10 desafios do Estado
Ednalva Andrade

Ednalva Andrade

Publicado em 

16 set 2022 às 08:54

Publicado em 16 de Setembro de 2022 às 08:54

Todos os dias ao menos uma mulher no Espírito Santo é vítima de algum tipo de violência, como assédio ou importunação sexual, conforme dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Em 2021, 107 mulheres foram assassinadas no Estado, sendo que 35,5% desses crimes foram feminicídios, ou seja, elas se tornaram vítimas por serem mulheres. Entram nessa lista os casos envolvendo violência doméstica e familiar e menosprezo ou discriminação à condição de mulher.
No ranking nacional de violência contra a mulher, o Espírito Santo aparece na nona posição, com taxa de 5,1 homicídios por 100 mil habitantes, segundo dados de 2021 do Anuário. A posição é a mesma do ano anterior, quando a taxa foi de 4,9/100 mil, mas em números absolutos foram cinco homicídios a mais no ano passado do que em 2020.
Já em relação aos casos de feminicídio, o Espírito Santo aparece na sexta posição, com taxa de 1,8 casos de mulheres mortas pela condição feminina por 100 mil habitantes.
Os números da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) referentes aos sete primeiros meses de 2022 também não são animadores. De janeiro a julho deste ano, foram feitos 11.863 registros de violência doméstica nos termos da Lei Maria da Penha, o que representa um aumento de 9,4% em relação ao mesmo período de 2021, quando foram registrados 10.842 casos nos 78 municípios capixabas.

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A violência contra a mulher é o décimo e último tema da série O que pensam os candidatos ao governo do ES sobre..., com propostas para os principais desafios do Espírito Santo, elencados pela reportagem de A Gazeta. O objetivo é ajudar o eleitor capixaba a escolher seus representantes nas Eleições 2022. Confira as respostas a seguir: 

CONFIRA OUTRAS REPORTAGENS DA SÉRIE:

Entenda a série de reportagens

A série O que os candidatos ao governo do ES pensam sobre… apresenta, como o nome sugere, as propostas de todos os concorrentes ao comando do Palácio Anchieta para dez desafios do Estado nas mais diversas áreas, como saúde, educação, transporte e segurança pública. O especial, que será publicado de segunda a sexta-feira, entre os dias 5 e 16 de setembro, tem o objetivo de ajudar os eleitores capixabas na hora do voto.

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