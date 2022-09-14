45% das brasileiras já tiveram seu corpo tocado sem consentimento. O que isso significa?

O Instituto Patrícia Galvão publicou nesta semana uma pesquisa inovadora no Brasil, na qual revela as percepções sobre controle, assédio e violência doméstica: vivências e práticas. A pesquisa traz dados importantíssimos para entendermos a relação das pessoas em face da violência.

Para mudarmos como nação é preciso, ainda, que o tema seja problematizado e debatido em todas as esferas da sociedade. Só assim as condutas dos agressores passarão da normalidade para a patologia social. O patriarcalismo que reina entre nós desde a colonização do país deve cair por terra a fim de construirmos uma sociedade mais justa.