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Eleições com humor

Raposa Política: O que os candidatos ao Senado no ES têm de pior, digo, melhor

Neste episódio, a personagem de A Gazeta analisa as características de Rose de Freitas, Magno Malta, Erick Musso, Nelson Junior, Gilberto Campos, Carone ... Veja o vídeo

Públicado em 

15 set 2022 às 13:59
Redação de A Gazeta

Colunista

Redação de A Gazeta

Há nove candidatos ao Senado pelo Espírito Santo. Um melhor que o outro. A Raposa Política, personagem de A Gazeta, analisa o perfil deles, mostrando as principais características dos que querem o seu voto.
Só coisa positiva, claro. O vídeo tem informação histórica e relevante sobre Rose de Freitas (MDB), Magno Malta (PL), Erick Musso (Republicanos), Nelson Junior (Avante), Gilberto Campos (PSol), Carone (Agir) e muito mais.
A Raposa Política é um personagem de humor. Os vídeos são publicados às quintas-feiras no site e nas redes sociais.

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