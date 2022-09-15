Raposa Política: O que os candidatos ao Senado no ES têm de pior, digo, melhor

Há nove candidatos ao Senado pelo Espírito Santo. Um melhor que o outro. A Raposa Política, personagem de A Gazeta, analisa o perfil deles, mostrando as principais características dos que querem o seu voto.
Só coisa positiva, claro. O vídeo tem informação histórica e relevante sobre Rose de Freitas (MDB), Magno Malta (PL), Erick Musso (Republicanos), Nelson Junior (Avante), Gilberto Campos (PSol), Carone (Agir) e muito mais.
A Raposa Política é um personagem de humor. Os vídeos são publicados às quintas-feiras no site e nas redes sociais.