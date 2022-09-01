Raposa Política: a verdadeira identidade dos candidatos ao governo do ES

A Raposa Política, que contribuiu com observações muito relevantes nas eleições de 2020 no Espírito Santo, está de volta.
Neste primeiro episódio de 2022, ela conta para vocês a verdadeira identidade dos candidatos ao Palácio Anchieta: Renato Casagrande (PSB), Carlos Manato (PL), Audifax Barcelos (Rede), Guerino Zanon (PSD), Capitão Vinicius Sousa (PSTU), Aridelmo Teixeira (Novo) e Cláudio Paiva (PRTB).
Talvez, a esta altura do campeonato, você já saiba os nomes deles. Mas será que os conhece mesmo? Veja o vídeo e, como diria Carlos Bolsonaro, tire suas próprias conclusões.
É um personagem de humor, gente, não é para levar ao pé da letra.
A Raposa vai ao ar, no site e nas redes sociais de A Gazeta, às quintas-feiras.